Производители упаковочного картона решили сократить выпуск на 25%

80% экспорта приходится на тарный картон из целлюлозы, 20% — на картон из макулатуры. 20% в экспорте картона из целлюлозы приходилось на страны Европы, на Украину поставлялось 4% картона из макулатуры, а в Литву — 3%. Коммерческий директор направления «тарный картон и макулатура» компании «Объединенные бумажные фабрики» Жан Кудайбергенов рассказал, что после начала спецоперации России на Украине поставки на Украину и в Западную Европу остановились. Это произошло не только из-за спецоперации, но и из-за нарушения логистических цепочек в Европе: российским судам запретили входить в порты ЕС, а российским автоперевозчикам — пересекать границу союза.