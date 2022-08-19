Эрдоган предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать его встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом турецкий лидер рассказал журналистам в самолете на обратной дороге из Львова, передает агентство «РИА Новости».
Президент Турции отметил, что главной темой встречи с украинским лидером стал конфликт, который продолжается с февраля. Он добавил, что Турция по-прежнему выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины. По словам Эрдогана, то же самое он сказал Путину во время своего визита в Сочи в начале августа.
«Я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними», – заявил Эрдоган. Также турецкий лидер рассказал, что во время трехсторонних переговоров с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем обсуждались шаги для облегчения экспорта зерна из украинских портов.
Кроме того, по словам Эрдогана, он планирует обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС с Владимиром Путиным. Президент Турции собирается попросить российского лидера «внести свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире».
Накануне состоялась первая с начала спецоперации личная встреча лидеров Турции и Украины. По ее итогам Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и зерновой вопрос. Также в результате беседы был подписан меморандум между Украиной и Турцией, который предполагает их сотрудничество в восстановлении разрушенных социально-экономических значимых объектов инфраструктуры на Украине. Кроме того, были согласованы параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
Сразу после двусторонних переговоров состоялась трехсторонняя встреча с участием Гутерриша. Главной темой обсуждения стал вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. После встречи Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным итоги этих переговоров.
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