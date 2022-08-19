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Эрдоган предложил Зеленскому организовать его встречу с Путиным

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому организовать его встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом турецкий лидер рассказал журналистам в самолете на обратной дороге из Львова, передает агентство «РИА Новости». 

Президент Турции отметил, что главной темой встречи с украинским лидером стал конфликт, который продолжается с февраля. Он добавил, что Турция по-прежнему выступает за суверенитет и территориальную целостность Украины. По словам Эрдогана, то же самое он сказал Путину во время своего визита в Сочи в начале августа.

«Я напомнил господину Зеленскому, что мы можем провести встречу между ними», – заявил Эрдоган. Также турецкий лидер рассказал, что во время трехсторонних переговоров с Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем обсуждались шаги для облегчения экспорта зерна из украинских портов.

Кроме того, по словам Эрдогана, он планирует обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС с Владимиром Путиным. Президент Турции собирается попросить российского лидера «внести свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире». 

Накануне состоялась первая с начала спецоперации личная встреча лидеров Турции и Украины. По ее итогам Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и зерновой вопрос. Также в результате беседы был подписан меморандум между Украиной и Турцией, который предполагает их сотрудничество в восстановлении разрушенных социально-экономических значимых объектов инфраструктуры на Украине. Кроме того, были согласованы параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.  

Сразу после двусторонних переговоров состоялась трехсторонняя встреча с участием Гутерриша. Главной темой обсуждения стал вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. После встречи Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным итоги этих переговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных