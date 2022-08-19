Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Накануне состоялась первая с начала специальной военной операции личная встреча лидеров Турции и Украины. По ее итогам Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и зерновой вопрос. Также в результате беседы был подписан меморандум между Украиной и Турцией, который предполагает их сотрудничество в восстановлении разрушенных социально-экономических значимых объектов инфраструктуры на Украине, а также были согласованы параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.