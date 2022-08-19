Эрдоган намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы обсудим этот вопрос (ситуацию вокруг ЗАЭС) с уважаемым господином Путиным, и мы его об этом специально попросим, чтобы Россия внесла свой вклад в этом отношении как важный шаг к миру во всем мире», – цитируют его «РИА Новости».
Эрдоган также добавил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно внимательно следить за происходящим и участвовать в урегулировании кризисной ситуации.
Накануне состоялась первая с начала специальной военной операции личная встреча лидеров Турции и Украины. По ее итогам Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и зерновой вопрос. Также в результате беседы был подписан меморандум между Украиной и Турцией, который предполагает их сотрудничество в восстановлении разрушенных социально-экономических значимых объектов инфраструктуры на Украине, а также были согласованы параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
Сразу после двусторонних переговоров состоялась трехсторонняя встреча с участием Гутерриша, которая продлилась всего 40 минут. В центре внимания политиков стоял вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. После этой встречи Эрдоган заявил, что намерен обсудить с Путиным итоги этих переговоров.
16 августа стало известно о начале подготовки новой миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. В ООН также сообщили о готовности обеспечить визит организации на станцию через Киев при согласии России и Украины. В МИД РФ возразили, что доставлять миссию через столицу Украины небезопасно, поскольку путь из Киева к ЗАЭС пролегает через линию фронта.
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