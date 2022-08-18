Эрдоган обсудит с Путиным итоги переговоров во Львове
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным итоги переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, которые состоялись сегодня во Львове, передает турецкое издание Yeni Safak.
«Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным», — сообщил он на пресс-конференции по окончании трехстороннего саммита. Он также отметил готовность Турции стать площадкой-посредником для дальнейших переговоров России и Украины, на которой стороны смогут уладить конфликт.
Сегодня состоялась первая с начала специальной военной операции личная встреча лидеров Турции и Украины. По ее итогам Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и зерновой вопрос. Также в результате беседы был подписан меморандум между Украиной и Турцией, который предполагает их сотрудничество в восстановлении разрушенных социально-экономических значимых объектов инфраструктуры на Украине, а также были согласованы параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
Сразу после двусторонних переговоров состоялась трехсторонняя встреча с участием Гутерриша, которая продлилась всего 40 минут. В центре внимания политиков стоял вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. По итогам встречи Зеленский отметил, что мирные переговоры с Россией возможны только при условии полного вывода войск с подконтрольных территорий.
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