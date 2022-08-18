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Эрдоган обсудит с Путиным итоги переговоров во Львове

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным итоги переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, которые состоялись сегодня во Львове, передает турецкое издание Yeni Safak. 

«Мы оценим итоги всех наших сегодняшних встреч с господином Путиным», — сообщил он на пресс-конференции по окончании трехстороннего саммита. Он также отметил готовность Турции стать площадкой-посредником для дальнейших переговоров России и Украины, на которой стороны смогут уладить конфликт.

Сегодня состоялась первая с начала специальной военной операции личная встреча лидеров Турции и Украины. По ее итогам Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что политики обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и зерновой вопрос. Также в результате беседы был подписан меморандум между Украиной и Турцией, который предполагает их сотрудничество в восстановлении разрушенных социально-экономических значимых объектов инфраструктуры на Украине, а также были согласованы параметры возможной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

Сразу после двусторонних переговоров состоялась трехсторонняя встреча с участием Гутерриша, которая продлилась всего 40 минут. В центре внимания политиков стоял вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. По итогам встречи Зеленский отметил, что мирные переговоры с Россией возможны только при условии полного вывода войск с подконтрольных территорий. 

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Ранее по теме: Во Львове завершились переговоры между Эрдоганом, Зеленским и Гутерришем

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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