Пентагон заявил о планах США поставить Украине новые виды вооружений
США рассматривают возможность поставок Украине вооружения, которое позволит изменить ситуацию на поле боя, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на представительницу Пентагона.
«Мы также изучаем, какие новые вооружения могут быть поставлены, чтобы обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны», – заявила она.
В течение двух-трех месяцев США могут поставить Украине передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS – как уточняет издание, это будут первые современные западные системы противовоздушной обороны (ПВО) среднего радиуса действия, которые получит страна.
Также в Пентагоне заявили, что в августе на регулярной основе Украина начнет получать от США барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost. По поводу поставки стране истребителей представитель военного ведомства заявил, что США сосредоточилось «на том, как могут улучшить их существующий парк самолетов», не углубляясь в конкретику.
Представительница Пентагона заявила, что у Соединенных Штатов есть возможности для отслеживания поставляемых украинской стороны вооружений. «В нашем распоряжении есть механизмы, позволяющие отслеживать вооружения, которые выделяются и отправляются Украине в составе новых пакетов помощи», – сказала она. Ранее обеспокоенность в этом вопросе выражали политические элиты США.
В американском министерстве обороны сообщили, что в ближайшее время будет объявлено о выделении Украине нового пакета помощи в размере $775 млн, соответствующий указ должен подписать президент США Джо Байден. Киеву будут предоставлены 1500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1000 ракетных комплексов Javelin.
На прошлой неделе власти США анонсировали выделение военной помощи Украине на $1 млрд. В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS, 50 бронированных медицинских транспортных средств M113, а также 1000 переносных противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, медикаменты и взрывчатка. В МИД РФ отметили, что общий объем военной помощи США Украине таким образом достиг $9,8 млрд с начала президентского срока Джо Байдена.
Но не все западные страны готовы и дальше выделять военную помощь Украине. Накануне издание Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщило, что в июле Украине не дали двусторонних обещаний о предоставлении военной помощи шесть крупнейших стран Европы.