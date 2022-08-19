Пентагон заявил о планах США поставить Украине новые виды вооружений

Также в Пентагоне заявили, что в августе на регулярной основе Украина начнет получать от США барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost. По поводу поставки стране истребителей представитель военного ведомства заявил, что США сосредоточилось «на том, как могут улучшить их существующий парк самолетов», не углубляясь в конкретику.