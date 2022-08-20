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Шойгу назвал причину принятия решения о проведении спецоперации на Украине

Ведомости

Решение о проведении спецоперации на Украине было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных украинской стороной, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого международного антифашистского конгресса.

«На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», – сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

По его словам, это побудило руководство страны принять решение о проведении специальной военной операции. Шойгу добавил, что ее целью стала «защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима».

Министр обороны заявил, что в первые же дни спецоперации российские военные «столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований». По его словам, солдаты ВСУ и нацбатальонов прячутся в городских кварталах и прикрываются мирным населением «как живым щитом». По словам Шойгу, это отчасти объясняется составом украинской армии.

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«После антиконституционного переворота в стране возникли новые силовые структуры – так называемые национальные батальоны, исповедующие идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они считают не украинцами», – сказал министр обороны.

Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Тогда президент называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта Путин заявлял, что основной причиной и целью спецоперации является «избавить людей от этих страданий и геноцида». На Украине после начала спецоперации ввели военное положение и объявили мобилизацию. В Минобороны России заявляют, что наносят удары только по военным объектам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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