Шойгу назвал причину принятия решения о проведении спецоперации на Украине
Решение о проведении спецоперации на Украине было принято из-за неприемлемых угроз безопасности России, созданных украинской стороной, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на пленарном заседании Первого международного антифашистского конгресса.
«На протяжении восьми лет киевский режим совершал вопиющие преступления в отношении граждан ДНР и ЛНР. Погибли тысячи ни в чем не повинных людей, включая детей. Одновременно началось военное освоение украинской территории Североатлантическим альянсом. Киев взял курс на вступление в НАТО. Все это создало неприемлемые угрозы безопасности России», – сказал Шойгу (цитата по ТАСС).
По его словам, это побудило руководство страны принять решение о проведении специальной военной операции. Шойгу добавил, что ее целью стала «защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима».
Министр обороны заявил, что в первые же дни спецоперации российские военные «столкнулись с бесчеловечной тактикой украинских формирований». По его словам, солдаты ВСУ и нацбатальонов прячутся в городских кварталах и прикрываются мирным населением «как живым щитом». По словам Шойгу, это отчасти объясняется составом украинской армии.
«После антиконституционного переворота в стране возникли новые силовые структуры – так называемые национальные батальоны, исповедующие идею неонацизма, расовой нетерпимости ко всем, кого они считают не украинцами», – сказал министр обороны.
Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Тогда президент называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта Путин заявлял, что основной причиной и целью спецоперации является «избавить людей от этих страданий и геноцида». На Украине после начала спецоперации ввели военное положение и объявили мобилизацию. В Минобороны России заявляют, что наносят удары только по военным объектам.