Путин назвал конечную цель спецоперации на Украине
Целью специальной военной операции является освобождение Донбасса, защита живущих там людей, «создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России», заявил журналистам Владимир Путин по итогам своего визита в Ашхабад, пишет ТАСС.
«Работа идет спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану», — подчеркнул Путин.
По словам президента, о сроках завершения операции говорить не стоит, подгонять военных — неправильно. «Это связано с интенсивностью боевых действий, а она напрямую завязана с возможными потерями, а мы прежде всего должны думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», — заявил Путин. Он также отметил, что доверяет профессионалам относительно хода специальной военной операции.
Путин объявил о начале спецоперации 24 февраля. Тогда президент называл ее целью демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от геноцида. Во время своего выступления в «Лужниках» на концерте в честь присоединения Крыма 18 марта Путин заявлял, что основной причиной и целью спецоперации является «избавить людей от этих страданий и геноцида». На Украине после начала спецоперации ввели военное положение и объявили мобилизацию. В Минобороны России заявляют, что наносят удары только по военным объектам.