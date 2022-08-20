Минобороны заявило о применении отравляющих веществ против российских военных
Российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки, 31 июля были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Отмечается, что при обследовании в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В».
«31 июля... российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа "В"», – сообщили в ведомстве.
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина, в свою очередь, ввела военное положение и объявила мобилизацию.