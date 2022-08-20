ТАСС сообщил о попытке покушения на мэра Мариуполя
На нового мэра Мариуполя Константина Иващенко было совершено покушение, чиновник не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии города.
«Да, было, все живы, все в порядке», – сказал источник агентства в ответ на вопрос про покушение.
Уточняется, что место покушения – территория Мариупольского зоопарка – оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. По информации правоохранительных органов, пострадавших нет.
В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль. Остатки украинских боевиков взяли территорию «Азовстали» и удерживали там мирных жителей, утверждало Минобороны. Путин отменил штурм завода и поручил заблокировать его. Минобороны России открыло гуманитарный коридор для мирных жителей и предложило боевикам сдаться в плен. Эвакуация проходила при участии представителей ООН и Красного Креста. 20 мая Шойгу доложил о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Константин Иващенко – бывший гендиректор Мариупольского завода «Азовмаш». Он являлся депутатом от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Бывший мэр Вадим Бойченко покинул город 23 марта.