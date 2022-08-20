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ТАСС сообщил о попытке покушения на мэра Мариуполя

Ведомости

На нового мэра Мариуполя Константина Иващенко было совершено покушение, чиновник не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии города.

«Да, было, все живы, все в порядке», – сказал источник агентства в ответ на вопрос про покушение.

Уточняется, что место покушения – территория Мариупольского зоопарка – оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. По информации правоохранительных органов, пострадавших нет.

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В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Мариуполя под контроль. Остатки украинских боевиков взяли территорию «Азовстали» и удерживали там мирных жителей, утверждало Минобороны. Путин отменил штурм завода и поручил заблокировать его. Минобороны России открыло гуманитарный коридор для мирных жителей и предложило боевикам сдаться в плен. Эвакуация проходила при участии представителей ООН и Красного Креста. 20 мая Шойгу доложил о завершении операции и полном освобождении территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Константин Иващенко – бывший гендиректор Мариупольского завода «Азовмаш». Он являлся депутатом от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Бывший мэр Вадим Бойченко покинул город 23 марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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