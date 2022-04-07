Новый мэр Мариуполя сообщил о гибели 5000 мирных жителей
Около 5000 мирных жителей погибли в результате боев в Мариуполе. Об этом сообщил назначенный 6 апреля главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным мэр Мариуполя Константин Иващенко.
«Порядка пяти тысяч человек», — ответил он на вопрос ТАСС о числе жертв среди мирного населения.
По его словам, в Мариуполе полностью разрушено или частично разрушено около 60-70% жилого фонда. «Примерно 10% жилого фонда — невосполнимые потери, под снос», — подчеркнул Иващенко.
С начала военной спецоперации на Украине Мариуполь покинули около 250 000 человек. «Да, отток продолжается, но я уверен, что тысяч 300 у нас осталось. Самый плохой прогноз — 250, не меньше. У нас есть Приморский район — только там 40 тысяч. Кальмиусский большой район. Октябрьский сейчас практически освобожден. Там около 100 тысяч человек», — сказал он.
Константин Иващенко — бывший гендиректор Мариупольского завода «Азовмаш». Он являлся депутатом от партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктора Медведчука. Бывший мэр Вадим Бойченко покинул город 23 марта.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью таковой президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие. В ДНР ранее неоднократно сообщали, что украинские националисты в ходе боев используют мирное население в качестве живого щита и ведут огонь из жилых домов.