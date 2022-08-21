Литва планирует демонтировать мемориал советским воинам
На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе будет демонтирован мемориал на месте захоронения советских воинов, павших в Великой Отечественной войне, сообщает радио LRT со ссылкой на столичный муниципалитет.
Заседание городского совета состоится 14 сентября.
«Горсовету предстоит принять решение о переводе этих объектов в собственность города, после чего оперативно <...> в сентябре планируется начать работы по демонтажу», — сообщила радиостанция (цитата по ТАСС).
20 апреля министр культуры Литвы Симонас Кайрис подписал приказ, согласно которому будет разрешено сносить советские памятники. После этого 8 июня было решено снести шесть стел на Антакальнисском кладбище, посвященных советским воинам.
Российский МИД назвал это решение «кощунством и варварством». В посольстве подчеркнули, что под стелами находятся останки свыше 3000 бойцов Красной армии, погибших в июле 1944 г. во время Вильнюсской наступательной операции.
В августе в Нарве сняли с постамента и отправили в Эстонский военный музей памятник советскому танку Т-34. «Нарвский танк» (установлен в 1970 г. на том месте, где наступавшие части РККА в 1944 г. форсировали реку и прорвали немецко-фашистскую оборону) – последний памятник подобного рода из сохранившихся на территории Эстонии, отмечал «Интерфакс». Демонтажу танка-памятника предшествовало заявление премьер-министра республики Каи Каллас о сносе всех памятников советским воинам до конца года.
В мае сейм Латвии поддержал закон о приостановке действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Парламент республики в первом чтении поддержал законопроект, который обязывает муниципальные власти снести до 15 ноября все советские памятники. Это предполагает, к примеру, демонтаж памятника «Воинам Советской армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» в парке Победы в Риге.
По словам мэра латвийской столицы Мартиньша Стакиса, этот мемориал ждет утилизация, так как он, по его словам, не имеет никакой художественной ценности. МИД также выразил послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу решительный протест.