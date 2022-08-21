Литва планирует демонтировать мемориал советским воинам

В августе в Нарве сняли с постамента и отправили в Эстонский военный музей памятник советскому танку Т-34. «Нарвский танк» (установлен в 1970 г. на том месте, где наступавшие части РККА в 1944 г. форсировали реку и прорвали немецко-фашистскую оборону) – последний памятник подобного рода из сохранившихся на территории Эстонии, отмечал «Интерфакс». Демонтажу танка-памятника предшествовало заявление премьер-министра республики Каи Каллас о сносе всех памятников советским воинам до конца года.