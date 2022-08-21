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Литва планирует демонтировать мемориал советским воинам

Ведомости

На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе будет демонтирован мемориал на месте захоронения советских воинов, павших в Великой Отечественной войне, сообщает радио LRT со ссылкой на столичный муниципалитет.

Заседание городского совета состоится 14 сентября.

«Горсовету предстоит принять решение о переводе этих объектов в собственность города, после чего оперативно <...> в сентябре планируется начать работы по демонтажу», — сообщила радиостанция (цитата по ТАСС). 

20 апреля министр культуры Литвы Симонас Кайрис подписал приказ, согласно которому будет разрешено сносить советские памятники. После этого 8 июня было решено снести шесть стел на Антакальнисском кладбище, посвященных советским воинам.

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Российский МИД назвал это решение «кощунством и варварством». В посольстве подчеркнули, что под стелами находятся останки свыше 3000 бойцов Красной армии, погибших в июле 1944 г. во время Вильнюсской наступательной операции.

В августе в Нарве сняли с постамента и отправили в Эстонский военный музей памятник советскому танку Т-34. «Нарвский танк» (установлен в 1970 г. на том месте, где наступавшие части РККА в 1944 г. форсировали реку и прорвали немецко-фашистскую оборону) – последний памятник подобного рода из сохранившихся на территории Эстонии, отмечал «Интерфакс». Демонтажу танка-памятника предшествовало заявление премьер-министра республики Каи Каллас о сносе всех памятников советским воинам до конца года. 

В мае сейм Латвии поддержал закон о приостановке действия двустороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Парламент республики в первом чтении поддержал законопроект, который обязывает муниципальные власти снести до 15 ноября все советские памятники. Это предполагает, к примеру, демонтаж памятника «Воинам Советской армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков» в парке Победы в Риге.

По словам мэра латвийской столицы Мартиньша Стакиса, этот мемориал ждет утилизация, так как он, по его словам, не имеет никакой художественной ценности. МИД также выразил послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу решительный протест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных