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Политика

Посольство России в США отвергло обвинения в отравлении Навального

Ведомости

Российское посольство в США прокомментировало заявления госдепартамента, в котором утверждается, что российские спецслужбы причастны к отравлению политика Алексея Навального*. У этих заявлений нет доказательств, говорится в сообщении пресс-службы посольства.

В распространенном госдепом США заявлении утверждается, что в 2020 г. была предпринята попытка «убить лидера оппозиции Алексея Навального с помощью нервнопаралитического вещества», пишет «Интерфакс».

«Обратили внимание на очередные обвинения  госдепартамента, связанные с якобы имевшим место применением российскими спецслужбами химоружия против Навального. Заявления об отравлении «блогера» абсолютно бездоказательны», — говорится в сообщении посольства.

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Там отметили, что уголовное дело Навального не является политически мотивированным, а политик отбывает наказание «на основании решения суда, принятого в соответствии с российским законодательством».

Посольство также назвало лживыми утверждения о том, что РФ обладает химическим оружием. В 2017 г. национальные запасы боевых отравляющих веществ были ликвидированы, что было официально подтверждено Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«В свою очередь именно Соединенные Штаты – единственная страна, до сих пор не избавившаяся от химарсенала. Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела», — добавили в посольстве.

20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем в состоянии комы перевезли на лечение в Германию. Лаборатория бундесвера нашла в его крови следы отравляющего боевого вещества «Новичок», позже это подтвердили европейские лаборатории, сертифицированные ОЗХО. США и страны Европы возложили ответственность за якобы отравление Навального на российские власти. Российская сторона обвинение отрицает и требует предоставить результаты анализов Навального, но до сих пор их так и не получила. Российские же специалисты следов отравления в крови Навального не обнаружили.

6 октября прошлого года США и еще 44 страны через ОЗХО передали представителям России вопросы, которые касаются предполагаемого отравления Навального. Конвенция по химическому оружию потребовала, чтобы Россия предоставила свой ответ в течение 10 дней. Госдеп выразил беспокойство из-за «отсутствия прозрачности и сотрудничества» со стороны Москвы по этому делу.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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