Посольство России в США отвергло обвинения в отравлении Навального
Российское посольство в США прокомментировало заявления госдепартамента, в котором утверждается, что российские спецслужбы причастны к отравлению политика Алексея Навального*. У этих заявлений нет доказательств, говорится в сообщении пресс-службы посольства.
В распространенном госдепом США заявлении утверждается, что в 2020 г. была предпринята попытка «убить лидера оппозиции Алексея Навального с помощью нервнопаралитического вещества», пишет «Интерфакс».
«Обратили внимание на очередные обвинения госдепартамента, связанные с якобы имевшим место применением российскими спецслужбами химоружия против Навального. Заявления об отравлении «блогера» абсолютно бездоказательны», — говорится в сообщении посольства.
Там отметили, что уголовное дело Навального не является политически мотивированным, а политик отбывает наказание «на основании решения суда, принятого в соответствии с российским законодательством».
Посольство также назвало лживыми утверждения о том, что РФ обладает химическим оружием. В 2017 г. национальные запасы боевых отравляющих веществ были ликвидированы, что было официально подтверждено Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«В свою очередь именно Соединенные Штаты – единственная страна, до сих пор не избавившаяся от химарсенала. Призываем Вашингтон прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств, а также не вмешиваться во внутрироссийские дела», — добавили в посольстве.
20 августа 2020 г. Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске, а затем в состоянии комы перевезли на лечение в Германию. Лаборатория бундесвера нашла в его крови следы отравляющего боевого вещества «Новичок», позже это подтвердили европейские лаборатории, сертифицированные ОЗХО. США и страны Европы возложили ответственность за якобы отравление Навального на российские власти. Российская сторона обвинение отрицает и требует предоставить результаты анализов Навального, но до сих пор их так и не получила. Российские же специалисты следов отравления в крови Навального не обнаружили.
6 октября прошлого года США и еще 44 страны через ОЗХО передали представителям России вопросы, которые касаются предполагаемого отравления Навального. Конвенция по химическому оружию потребовала, чтобы Россия предоставила свой ответ в течение 10 дней. Госдеп выразил беспокойство из-за «отсутствия прозрачности и сотрудничества» со стороны Москвы по этому делу.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга