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На Тайвань прибыл губернатор американского штата Индиана

Ведомости

Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб прибыл с официальным визитом на Тайвань. Об этом он написал в Twitter, опубликовав фото из поездки.

«Я ценю теплый прием на Тайване со стороны Дугласа Сю, тайваньского директора по делам Северной Америки», — отметил Холкомб.

По его словам, он также намерен посетить Южную Корею.

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Отношения Китая и США обострились после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. 3 августа Пелоси покинула остров.

14 августа на Тайвань прибыла делегация американских законодателей с двухдневным визитом. В ходе поездки они намерены встретиться с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения. На следующий день Китай объявил новые военные учения на море и в воздушном пространстве вокруг Тайваня. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит делегации конгрессменов США на Тайвань противоречит принципу «одного Китая».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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