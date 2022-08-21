На Тайвань прибыл губернатор американского штата Индиана
Губернатор американского штата Индиана Эрик Холкомб прибыл с официальным визитом на Тайвань. Об этом он написал в Twitter, опубликовав фото из поездки.
«Я ценю теплый прием на Тайване со стороны Дугласа Сю, тайваньского директора по делам Северной Америки», — отметил Холкомб.
По его словам, он также намерен посетить Южную Корею.
Отношения Китая и США обострились после визита на остров спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Она прибыла на Тайвань 2 августа, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. 3 августа Пелоси покинула остров.
14 августа на Тайвань прибыла делегация американских законодателей с двухдневным визитом. В ходе поездки они намерены встретиться с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения. На следующий день Китай объявил новые военные учения на море и в воздушном пространстве вокруг Тайваня. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит делегации конгрессменов США на Тайвань противоречит принципу «одного Китая».