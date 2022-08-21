На Тайвань прибыл губернатор американского штата Индиана

14 августа на Тайвань прибыла делегация американских законодателей с двухдневным визитом. В ходе поездки они намерены встретиться с высокопоставленными лидерами Тайваня, чтобы обсудить американо-тайваньские отношения. На следующий день Китай объявил новые военные учения на море и в воздушном пространстве вокруг Тайваня. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит делегации конгрессменов США на Тайвань противоречит принципу «одного Китая».