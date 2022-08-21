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Лидеры западных стран призвали обеспечить безопасность Запорожской АЭС

Ведомости

Президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали к военной сдержанности близ Запорожской АЭС и к скорейшему посещению объекта сотрудниками МАГАТЭ, сообщает Reuters со ссылкой на заявление британской стороны по итогам телефонных переговоров.

«Во время совместного телефонного разговора премьер-министр, президент Джо Байден, президент Эмманюэль Макрон и канцлер Олаф Шольц подчеркнули свою твердую приверженность поддержке Украины перед лицом российского вторжения», — говорится в заявлении представителя Даунинг-стрит. — «Они подчеркнули важность обеспечения безопасности и защиты ядерных установок и приветствовали недавние обсуждения возможности направления миссии МАГАТЭ на объект в Запорожье».

11 августа российский МИД предупредил, что обстрелы со стороны украинских военных могут привести к катастрофическим последствиям, превосходящим по масштабам взрыв на станции в Чернобыле, и катастрофа может затронуть не только Россию и Украину, но и европейские страны.

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16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси.

В ООН также сообщили о готовности обеспечить визит организации на станцию через Киев при согласии России и Украины. В МИД РФ возразили, что доставлять миссию через столицу Украины небезопасно, поскольку путь из Киева к ЗАЭС пролегает через линию фронта.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине российские войска взяли под контроль станцию. Впоследствии Энергодар и станция неоднократно подвергались обстрелам украинских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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