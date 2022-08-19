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МАГАТЭ работает со всеми сторонами для скорейшей отправки миссии на Запорожскую АЭС

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) взаимодействует со всеми сторонами по вопросу отправки миссии на Запорожскую АЭС в кратчайшие сроки, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление агентства.

«В свете серьезной ситуации гендиректор вновь заявил о необходимости отправки миссии МАГАТЭ для обеспечения охраны, безопасности и гарантий на объекте на юге Украины. Он сказал, что МАГАТЭ ведет активные консультации со всеми сторонами, чтобы как можно скорее отправить эту миссию», – сказано в заявлении.

В документе уточняется, что миссию возглавит генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, который приветствует заявления Москвы и Киева о поддержке этой миссии.

11 августа российский МИД предупредил, что обстрелы со стороны украинских военных могут привести к катастрофическим последствиям, по масштабам превосходящим взрыв на станции в Чернобыле, и катастрофа может затронуть не только Россию и Украину, но и европейские страны.

16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси.

В ООН также сообщили о готовности обеспечить визит организации на станцию через Киев при согласии России и Украины. В МИД РФ возразили, что доставлять миссию через столицу Украины небезопасно, поскольку путь из Киева к ЗАЭС пролегает через линию фронта.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине российские войска взяли под контроль станцию. Впоследствии Энергодар и станция неоднократно подвергались обстрелам украинских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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