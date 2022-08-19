МАГАТЭ работает со всеми сторонами для скорейшей отправки миссии на Запорожскую АЭС

«В свете серьезной ситуации гендиректор вновь заявил о необходимости отправки миссии МАГАТЭ для обеспечения охраны, безопасности и гарантий на объекте на юге Украины. Он сказал, что МАГАТЭ ведет активные консультации со всеми сторонами, чтобы как можно скорее отправить эту миссию», – сказано в заявлении.