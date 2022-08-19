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Путин и Макрон вновь обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС в ближайшие дни

Ведомости

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин вновь обсудят урегулирование ситуации вокруг Запорожской АЭС после контакта технических групп по готовящейся миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станцию. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух стран.

«Два президента снова поговорят друг с другом на эту тему (ситуация вокруг ЗАЭС) в ближайшие дни после обсуждений между техническими группами и до развертывания миссии (МАГАТЭ)», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня Путин и Макрон провели первый после нескольких месяцев телефонный разговор по инициативе французской стороны. Путин, как сообщили в Кремле, заявил об угрозе возникновения масштабной катастрофы из-за систематических обстрелов ЗАЭС украинскими военными.

В ходе разговора лидеры двух стран подтвердили важность скорейшей отправки на станцию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая на месте бы оценила обстановку, следует из сообщений российской и французской сторон.

Накануне Минобороны РФ сообщило о готовящейся Киевом провокации на ЗАЭС в период визита генсека ООН Антониу Гутерриша во Львов. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за это украинская сторона планирует возложить на российских военных.

16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси.

В ООН также сообщили о готовности обеспечить визит организации на станцию через Киев при согласии России и Украины. В МИД РФ возразили, что доставлять миссию через столицу Украины небезопасно, поскольку путь из Киева к ЗАЭС пролегает через линию фронта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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