Путин и Макрон вновь обсудят ситуацию вокруг Запорожской АЭС в ближайшие дни
Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин вновь обсудят урегулирование ситуации вокруг Запорожской АЭС после контакта технических групп по готовящейся миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станцию. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам телефонного разговора двух стран.
«Два президента снова поговорят друг с другом на эту тему (ситуация вокруг ЗАЭС) в ближайшие дни после обсуждений между техническими группами и до развертывания миссии (МАГАТЭ)», – говорится в сообщении.
Ранее сегодня Путин и Макрон провели первый после нескольких месяцев телефонный разговор по инициативе французской стороны. Путин, как сообщили в Кремле, заявил об угрозе возникновения масштабной катастрофы из-за систематических обстрелов ЗАЭС украинскими военными.
В ходе разговора лидеры двух стран подтвердили важность скорейшей отправки на станцию миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая на месте бы оценила обстановку, следует из сообщений российской и французской сторон.
Накануне Минобороны РФ сообщило о готовящейся Киевом провокации на ЗАЭС в период визита генсека ООН Антониу Гутерриша во Львов. В ведомстве подчеркнули, что ответственность за это украинская сторона планирует возложить на российских военных.
16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси.
В ООН также сообщили о готовности обеспечить визит организации на станцию через Киев при согласии России и Украины. В МИД РФ возразили, что доставлять миссию через столицу Украины небезопасно, поскольку путь из Киева к ЗАЭС пролегает через линию фронта.
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