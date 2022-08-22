Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций в отношении российских граждан и компаний

Кроме того, Махута отметила, что принятый парламентом Новой Зеландии закон о санкциях против России позволяет использовать «широкий спектр мер», в том числе запрет на поездки, замораживание активов, запрет финансовых операций, а также запрет на въезд судов и самолетов в Новую Зеландию. Спустя шесть месяцев после принятия закона Новая Зеландия ввела санкции в отношении почти 900 физических и юридических лиц из РФ, а также жесткие торговые меры в отношении России.