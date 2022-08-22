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Политика

Новая Зеландия объявила о новом пакете санкций в отношении российских граждан и компаний

Ведомости

Правительство Новой Зеландии ввело новый пакет санкций в отношении 48 граждан России, а также одного юридического лица из-за спецоперации на Украине, сообщает глава МИД страны Нанания Махута на официальном сайте правительства Новой Зеландии.

«Санкции основываются на более ранних мерах, направленных против политических и военных деятелей в сепаратистских администрациях в отколовшихся от Украины Донецкой и Луганской областях. Сегодняшние меры затрагивают 48 должностных лиц и одну организацию», – заявила Махута.

Министр иностранных дел Новой Зеландии отмечает, что санкции в первую очередь направлены на «министров и мэров оккупированных частей Украины, которые способствуют интеграции этих регионов с Россией посредством экономического, культурного и военного контроля».

Кроме того, Махута отметила, что принятый парламентом Новой Зеландии закон о санкциях против России позволяет использовать «широкий спектр мер», в том числе запрет на поездки, замораживание активов, запрет финансовых операций, а также запрет на въезд судов и самолетов в Новую Зеландию. Спустя шесть месяцев после принятия закона Новая Зеландия ввела санкции в отношении почти 900 физических и юридических лиц из РФ, а также жесткие торговые меры в отношении России.

В мае правительство Новой Зеландии внесло в санкционный список пятерых россиян и три российские организации. Тогда под ограничения попали официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, начальник Главного управления Генштаба — замначальника Генштаба России Игорь Костюков, главный редактор «Красной звезды» Алексей Пиманов, соучредитель новостного портала NewsFront Михаил Синелин и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев. Также Новая Зеландия ввела санкции в отношении Главного центра спецсвязи, Главного центра специальных технологий и Агентства интернет-исследований. Кроме того, санкции также затронули шесть оборонных предприятий и 170 членов Совфеда РФ и президента России Владимира Путина.

В начале июня Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против 44 компаний России и Белоруссии, в том числе против «Газпрома». В начале августа страна объявила о введении ограничений против российского военно-промышленного комплекса и вооруженных сил РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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