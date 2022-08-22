Глава дипломатии ЕС не поддержал идею полного запрета на визы для россиян

Кроме того, глава дипломатии ЕС добавил, что следует быть более избирательными в этом вопросе. Он считает, что крупнейших российских бизнесменов не следует пускать на территорию стран – членов Евросоюза, однако существует множество русских, которые «хотят покинуть страну и не готовы находиться в России в такой ситуации». «Мы не можем закрыть дверь перед этими россиянами, я не думаю, что это хорошая идея», – добавил он.