Глава дипломатии ЕС не поддержал идею полного запрета на визы для россиян
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает идею полного запрета на выдачу виз россиянам, сообщил он, выступая на международной конференции в городе Сантандер, Испания.
«Это очень спорное предложение. Некоторые страны уже приняли определенные меры в этом отношении, другие не собираются поддерживать это предложение. Я не думаю, что это хорошая идея – запретить въезд всем россиянам», – сказал Боррель.
Кроме того, глава дипломатии ЕС добавил, что следует быть более избирательными в этом вопросе. Он считает, что крупнейших российских бизнесменов не следует пускать на территорию стран – членов Евросоюза, однако существует множество русских, которые «хотят покинуть страну и не готовы находиться в России в такой ситуации». «Мы не можем закрыть дверь перед этими россиянами, я не думаю, что это хорошая идея», – добавил он.
После начала спецоперации на Украине некоторые страны предложили ввести запрет на выдачу россиянам шенгенских виз. В частности, с таким предложением выступили страны Прибалтики (Литва, Латвия и Эстония), а также к инициативе присоединились в Финляндии, Чехии и Польше. Кроме того, Дания и Нидерланды перестали оформлять краткосрочные визы. Германия в лице канцлера Олафа Шольца заявила о несогласии с визовым запретом для граждан России.
18 августа главы министерств иностранных дел Евросоюза договорились о встрече 31 августа для обсуждения изменений в шенгенском визовом кодексе, чтобы ограничить выдачу шенгенских виз всем россиянам, кроме некоторых отдельных категорий. В первую очередь речь будет идти об изменении визового кодекса, который не разрешает полного прекращения выдачи виз лишь по национальному признаку. Изначально будет рассмотрено создание добровольной системы, которая призвана кратно сократить выдачу туристических виз жителям России. К данной мере смогут присоединиться те страны, которые «уже готовы к этому шагу».
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