Миронов анонсировал «жесткое заявление» Совета Госдумы по ситуации на Украине
На внеочередном Совете Государственной думы будет принято специальное заявление, которое будет касаться ситуации на Украине, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. Само заседание пройдет 25 августа.
«Вновь соберутся руководители фракций вместе с председателем и ориентировочно, примерно в 15:00, мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление», — заявил Миронов после совещания со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Миронов отметил, что в первую очередь заявление будет направлено к ООН, а также всем международным парламентским организациям. Пресс-служба Госдумы подтвердила агентству проведение внеочередного собрания 25 августа, а также уточнила, что на сегодняшнем совещании в том числе шло обсуждение гибели дочери философа Александра Дугина — Дарьи Дугиной.
О необходимости провести внеочередное совещание Госдумы заявил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов. В первую очередь, считает он, нужно обсудить ситуацию на Украине, а также обстрелы Запорожской АЭС.
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