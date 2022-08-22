Миронов анонсировал «жесткое заявление» Совета Госдумы по ситуации на Украине

Миронов отметил, что в первую очередь заявление будет направлено к ООН, а также всем международным парламентским организациям. Пресс-служба Госдумы подтвердила агентству проведение внеочередного собрания 25 августа, а также уточнила, что на сегодняшнем совещании в том числе шло обсуждение гибели дочери философа Александра Дугина — Дарьи Дугиной.