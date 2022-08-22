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Миронов анонсировал «жесткое заявление» Совета Госдумы по ситуации на Украине

Ведомости

На внеочередном Совете Государственной думы будет принято специальное заявление, которое будет касаться ситуации на Украине, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова. Само заседание пройдет 25 августа.

«Вновь соберутся руководители фракций вместе с председателем и ориентировочно, примерно в 15:00, мы соберем Совет Думы, на котором будет принято наше жесткое заявление», — заявил Миронов после совещания со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Миронов отметил, что в первую очередь заявление будет направлено к ООН, а также всем международным парламентским организациям. Пресс-служба Госдумы подтвердила агентству проведение внеочередного собрания 25 августа, а также уточнила, что на сегодняшнем совещании в том числе шло обсуждение гибели дочери философа Александра Дугина — Дарьи Дугиной.

О необходимости провести внеочередное совещание Госдумы заявил глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов. В первую очередь, считает он, нужно обсудить ситуацию на Украине, а также обстрелы Запорожской АЭС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных