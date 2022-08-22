Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на ЗАЭС

11 августа российский МИД предупредил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских военных могут привести к катастрофическим последствиям, превосходящим по масштабам взрыв на станции в Чернобыле, и катастрофа может затронуть не только Россию и Украину, но и европейские страны.