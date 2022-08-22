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Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на ЗАЭС

Ведомости

Срочное заседание Совета безопасности ООН состоится 23 августа по запросу России в связи с продолжающимися провокациями Украины в отношении Запорожской АЭС, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

«В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня «угрозы международному миру и безопасности», – рассказал он.

На заседании также, как ожидается, выступит генсек ООН Антониу Гутерриш. Кроме того, украинская тематика будет обсуждаться сегодня на заседании по международной безопасности и 24 августа на заседании, которое попросили западные государства.

«Таким образом, СБ ООН на этой неделе три дня подряд в той или иной степени будет обсуждать различные аспекты украинского кризиса», – заключил Полянский.

16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси.

11 августа российский МИД предупредил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских военных могут привести к катастрофическим последствиям, превосходящим по масштабам взрыв на станции в Чернобыле, и катастрофа может затронуть не только Россию и Украину, но и европейские страны.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине российские войска взяли под контроль станцию. Впоследствии Энергодар и станция неоднократно подвергались обстрелам украинских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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