Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации на ЗАЭС
Срочное заседание Совета безопасности ООН состоится 23 августа по запросу России в связи с продолжающимися провокациями Украины в отношении Запорожской АЭС, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня «угрозы международному миру и безопасности», – рассказал он.
На заседании также, как ожидается, выступит генсек ООН Антониу Гутерриш. Кроме того, украинская тематика будет обсуждаться сегодня на заседании по международной безопасности и 24 августа на заседании, которое попросили западные государства.
«Таким образом, СБ ООН на этой неделе три дня подряд в той или иной степени будет обсуждать различные аспекты украинского кризиса», – заключил Полянский.
16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси.
11 августа российский МИД предупредил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских военных могут привести к катастрофическим последствиям, превосходящим по масштабам взрыв на станции в Чернобыле, и катастрофа может затронуть не только Россию и Украину, но и европейские страны.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине российские войска взяли под контроль станцию. Впоследствии Энергодар и станция неоднократно подвергались обстрелам украинских военных.
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