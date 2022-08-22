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В ФРГ решили не возбуждать дело из-за выброшенных канцлером секретных документов

Ведомости

Прокуратура Потсдама не будет возбуждать уголовное дело в отношении канцлера Германии Олафа Шольца и его супруги Бритты Эрнст в связи с выброшенными в мусорные контейнеры секретными документами, сообщил Bild со ссылкой на старшего прокурора Вильфрид Леманн.

«Мы воздержались от начала расследования, поскольку в документах, опубликованных в СМИ, нет информации, ставящей под угрозу общественные интересы», – заявила прокурор.

22 июля журнал Spiegel сообщил, что соседи канцлера Германии в мусорном баке дома в Потсдаме обнаружили документы о прошедшем саммите G7 под грифом секретности. В прозрачных пакетах находился черновик речи, которую Эрнст как министр образования Бранденбурга произнесла несколькими днями ранее в парламенте земли, календарь с расписанием встреч и бумаги с фотографиями и «краткими профилями партнеров» глав государств и правительств. В частности уточнялось, что супруга Марио Драги, занимавшего тогда пост премьер-министра Италии, избегает общественности. Издание уточняло, что министерство иностранных дел Германии классифицировало эти документы как «секретную информацию — только для служебного пользования», которая должна утилизироваться так, чтобы содержание не было узнаваемым.

Обыски из-за секретных документов 8 августа прошли в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа во Флориде. Бывший президент отметил их неуместность, назвав это рейдом, и пожаловался, что агенты ФБР взломали сейф. По данным американских СМИ, обыск был связан с документами, которые Трамп забрал с собой после ухода из Белого дома. В частности, речь шла о бумагах, которые могли содержать секретные материалы, связанные в том числе с ядерным оружием.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных