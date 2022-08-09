Трамп сообщил об обыске ФБР в его доме во Флориде
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил о проведенном 8 августа сотрудниками ФБР обыске в его имении Мар-а-Лаго (Флорида). Заявление политика опубликовали его соратники в Twitter. Трамп отметил неуместность рейда и пожаловался, что агенты ФБР взломали его сейф.
«После работы и сотрудничества с соответствующими правительственными учреждениями этот необъявленный налет на мой дом не был необходимым или уместным. Они даже взломали мой сейф!» — заявил Трамп. По словам экс-президента, в обыске участвовала «большая группа агентов ФБР».
По данным источников The New York Times, ФБР пришло к Трампу с обыском из-за документов, которые бывший президент якобы забрал с собой, когда покинул Белый дом. Отмечается, что бумаги могут содержать секретную информацию. Речь идет о 15 коробках с документами, которые национальный архив США просил Трампа вернуть «в течение многих месяцев» и в итоге обратился к ФБР.
Трамп отметил, что об обыске его никто не оповещал. Телеканал CNN уточняет, что во время рейда экс-президента не было в имении. В своем заявлении Трамп обвинил демократическую партию США в использовании правоохранительных органов в качестве оружия. По его словам, демократы «отчаянно не хотят видеть его в президентской гонке в 2024 году».
Дональд Трамп вошел в историю как 45-й президент США. Он находился на посту с 2017 по 2021 г. Президентские выборы 2020 года Трамп проиграл. В июле он сообщил, что уже принял решение по поводу участия в президентских выборах 2024 года. Впрочем, раскрывать свои планы экс-президент не стал.
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