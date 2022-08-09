Трамп сообщил об обыске ФБР в его доме во Флориде

Трамп отметил, что об обыске его никто не оповещал. Телеканал CNN уточняет, что во время рейда экс-президента не было в имении. В своем заявлении Трамп обвинил демократическую партию США в использовании правоохранительных органов в качестве оружия. По его словам, демократы «отчаянно не хотят видеть его в президентской гонке в 2024 году».