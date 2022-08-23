Politico: США могут передавать Украине часть вооружений тайно

Также газета ознакомилась с документом, который администрация США передала конгрессу в связи с выделением Киеву дополнительной военной помощи. В нем указаны вооружения последнего пакета на сумму $775 млн, а также сказано, что поставляемое вооружение Киеву «не ограничивается» тем, что перечислено в документе.