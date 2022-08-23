Politico: США могут передавать Украине часть вооружений тайно
США могут умалчивать о поставках некоторых видов вооружений Украине в рамках военной помощи, пишет газета Politico. По данным издания, 19 августа высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге заявил, что Вашингтон в течение некоторого времени передавал Украине противорадиолокационные ракеты HARM. При этом официально эти поставки анонсированы не были.
«Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то их упоминание в заявлении не было конкретным. Мы описали это так, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности», – сказал чиновник.
Спустя два дня Yahoo! News предположил, что США передали Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS.
Кроме того, как пишет Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, США включили в последний пакет военной помощи управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, о которых публично не заявляли.
Также газета ознакомилась с документом, который администрация США передала конгрессу в связи с выделением Киеву дополнительной военной помощи. В нем указаны вооружения последнего пакета на сумму $775 млн, а также сказано, что поставляемое вооружение Киеву «не ограничивается» тем, что перечислено в документе.
Издание подчеркивает, что эта информация является лишь предположением. Ни один член администрации не подтвердил и даже не намекнул, что на Украину осуществлялись секретные поставки оружия.
19 августа президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере $775 млн. Таким образом общий объем военной помощи США Украине с начала президентского срока Джо Байдена составляет около $10,6 млрд, уточнил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Известно, что в новый пакет помощи войдут 1500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1000 ракетных комплексов Javelin. Также в Пентагоне пообещали в ближайшие 2–3 месяца передать Киеву передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS и барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost.
Также в начале августа власти США анонсировали выделение военной помощи Украине на $1 млрд. В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS, 50 бронированных медицинских транспортных средств M113, а также 1000 переносных противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, медикаменты и взрывчатка.
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