Байден распорядился выделить Украине $775 млн военной помощи
Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере $775 млн, сообщается на сайте Белого дома.
Средства будут выделены на «оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение», говорится в документе.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что США готовятся выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму $800 млн. Как позднее сообщили в Пентагоне, Штаты рассматривают возможность передачи украинской стороне вооружений, способных «обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны».
Известно, что в новый пакет помощи войдут 1500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1000 ракетных комплексов Javelin. Также в Пентагоне пообещали в ближайшие 2-3 месяца передать Киеву передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS и барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost.
На прошлой неделе власти США анонсировали выделение военной помощи Украине на $1 млрд. В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS, 50 бронированных медицинских транспортных средств M113, а также 1000 переносных противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, медикаменты и взрывчатка. В МИД РФ отметили, что общий объем военной помощи США Украине таким образом достиг $9,8 млрд с начала президентского срока Джо Байдена.