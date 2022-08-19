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Политика

Байден распорядился выделить Украине $775 млн военной помощи

Ведомости

Президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере $775 млн, сообщается на сайте Белого дома.

Средства будут выделены на «оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и обучение», говорится в документе.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что США готовятся выделить новый пакет военной помощи Украине на сумму $800 млн. Как позднее сообщили в Пентагоне, Штаты рассматривают возможность передачи украинской стороне вооружений, способных «обеспечить успех украинской армии в изменении ситуации на поле боя в южных и восточных районах страны».

Известно, что в новый пакет помощи войдут 1500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1000 ракетных комплексов Javelin. Также в Пентагоне пообещали в ближайшие 2-3 месяца передать Киеву передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS и барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost.

На прошлой неделе власти США анонсировали выделение военной помощи Украине на $1 млрд. В пакет вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS и ЗРК NASAMS, 50 бронированных медицинских транспортных средств M113, а также 1000 переносных противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, медикаменты и взрывчатка. В МИД РФ отметили, что общий объем военной помощи США Украине таким образом достиг $9,8 млрд с начала президентского срока Джо Байдена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных