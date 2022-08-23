Президент Польши призвал демонтировать «Северный поток — 2»

В июне «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» до 40%, поскольку немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. А в конце июля прокачка газа снизились до 20% от максимального уровня. На этом фоне президент России Владимир Путин предложил запустить «Северный поток — 2», чтобы увеличить поставки российского газа в Европу.