Президент Польши призвал демонтировать «Северный поток — 2»
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что газопровод «Северный поток — 2» следует демонтировать.
Дуда отметил, что строительство газопровода началось уже после вхождения Крыма в состав России. По его словам, несмотря на осуждение присоединения полуострова, европейские власти продолжали «задабривать» Кремль, чтобы и дальше вести бизнес.
«Северный поток — 2» был готов к запуску уже в сентябре 2021 г. Однако в феврале 2022-го, после признания Россией независимости ЛНР и ДНР, канцлер Германии Олаф Шольц приостановил сертификацию газопровода.
В июне «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» до 40%, поскольку немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. А в конце июля прокачка газа снизились до 20% от максимального уровня. На этом фоне президент России Владимир Путин предложил запустить «Северный поток — 2», чтобы увеличить поставки российского газа в Европу.
В ФРГ же посчитали, что эксплуатация «Северного потока — 2» будет означать, что России удалось преодолеть санкции. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что начало работы газопровода станет «поражением для Германии и Европы».
Иного мнения придерживается глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст. По его словам, нет разницы, через какую трубу доставляется газ, поскольку «он и так и так остается российским».
О судьбе газопровода высказался и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он назвал запуск «Северного потока — 2» самым простым решением проблемы нехватки газа в Германии. Шрёдер также заявил об «огромных последствиях» приостановки сертификации газопровода, к которым властям Германии нужно быть готовыми.
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