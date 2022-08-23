Газета
Политика

Президент Польши призвал демонтировать «Северный поток — 2»

Ведомости

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что газопровод «Северный поток — 2» следует демонтировать.

«Смена политики на Западе предполагает не только приостановку “Северного потока — 2”, но и ликвидацию, полный демонтаж газопровода», — сказал он (цитата по РБК).

Дуда отметил, что строительство газопровода началось уже после вхождения Крыма в состав России. По его словам, несмотря на осуждение присоединения полуострова, европейские власти продолжали «задабривать» Кремль, чтобы и дальше вести бизнес.

«Северный поток — 2» был готов к запуску уже в сентябре 2021 г. Однако в феврале 2022-го, после признания Россией независимости ЛНР и ДНР, канцлер Германии Олаф Шольц приостановил сертификацию газопровода. 

В июне «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» до 40%, поскольку немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. А в конце июля прокачка газа снизились до 20% от максимального уровня. На этом фоне президент России Владимир Путин предложил запустить «Северный поток — 2», чтобы увеличить поставки российского газа в Европу. 

В ФРГ же посчитали, что эксплуатация «Северного потока — 2» будет означать, что России удалось преодолеть санкции. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что начало работы газопровода станет «поражением для Германии и Европы». 

Иного мнения придерживается глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст. По его словам, нет разницы, через какую трубу доставляется газ, поскольку «он и так и так остается российским».

О судьбе газопровода высказался и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Он назвал запуск «Северного потока — 2» самым простым решением проблемы нехватки газа в Германии. Шрёдер также заявил об «огромных последствиях» приостановки сертификации газопровода, к которым властям Германии нужно быть готовыми.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: В бундестаге призвали запустить «Северный поток — 2»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных