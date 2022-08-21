В Бундестаге призвали запустить «Северный поток — 2»
Вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики заявил, что начало работы газопровода «Северный поток — 2» может решить проблемы немецкой экономики и призвал власти ФРГ запустить его, передает Die Welt. Ранее в правительстве страны раскритиковали эту инициативу представителя Свободной демократической партии Германии (СвДП), и Кубики ответил на возражения.
Изначально политик выступил с призывом немедленно запустить газопровод в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Это вызвало критику среди однопартийцев Кубики и в правительстве ФРГ. После этого Кубики в интервью WELT снова объяснил свою позицию, а также отверг тезис о том, что запуск «Северного потока -2» «идет на пользу пропаганде» российских властей.
«Газовое эмбарго с нашей стороны было бы в данный момент безответственным. Тому, кто поддерживает мою позицию в этом, будет трудно объяснить, почему мы держим трубопровод закрытым, хотя сами же добиваемся вывода из-под санкций турбины "Северного потока — 1", — заявил Кубики (цитата по "РИА Новости").
Как отмечает Кубики, что подключение трубопровода может дать Германии больше возможностей для поддержки президента Украины Владимира Зеленского, в отличие от предложения Берлина о сокращении использования энергии в быту.
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер назвал предложение запустить "Северный поток — 2" абсурдным и неправильным, сообщал ранее Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отмечали, что запуск газопровода не стоит на повестке дня.
Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявлял, что остановка "Северного потока-2" была одним из ответов Запада на военную операцию на Украине, а отказ от этого решения "стал бы победой Путина". Кроме того, вице-спикеру Бундестага напомнили, что мораторий на запуск трубопровода был одним из пунктов его собственной программы.
Однопартиец Кубики Штефан Томе счел возможный запуск «Северного потока — 2» «катастрофическим нарушением доверия к союзникам», которое «только сыграет на руку» президенту РФ Владимиру Путину.
Газопровод «Северный поток — 2» был готов к запуску уже в сентябре 2021 г., но в феврале 2022 г., после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), канцлер Германии Олаф Шольц приостановил сертификацию газопровода.