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В Бундестаге призвали запустить «Северный поток — 2»

Ведомости

Вице-спикер Бундестага Вольфганг Кубики заявил, что начало работы газопровода «Северный поток — 2» может решить проблемы немецкой экономики и призвал власти ФРГ запустить его, передает Die Welt. Ранее в правительстве страны раскритиковали эту инициативу представителя Свободной демократической партии Германии (СвДП), и Кубики ответил на возражения.

Изначально политик выступил с призывом немедленно запустить газопровод в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Это вызвало критику среди однопартийцев Кубики и в правительстве ФРГ. После этого Кубики в интервью WELT снова объяснил свою позицию, а также отверг тезис о том, что запуск «Северного потока -2» «идет на пользу пропаганде» российских властей. 

«Газовое эмбарго с нашей стороны было бы в данный момент безответственным. Тому, кто поддерживает мою позицию в этом, будет трудно объяснить, почему мы держим трубопровод закрытым, хотя сами же добиваемся вывода из-под санкций турбины "Северного потока — 1", — заявил Кубики (цитата по "РИА Новости").

Ранее по теме: В Германии исключили запуск «Северного потока — 2» даже на фоне нехватки газа

Как отмечает Кубики, что подключение трубопровода может дать Германии больше возможностей для поддержки президента Украины Владимира Зеленского, в отличие от предложения Берлина о сокращении использования энергии в быту. 

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер назвал предложение запустить "Северный поток — 2" абсурдным и неправильным, сообщал ранее Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу ведомства. Там отмечали, что запуск газопровода не стоит на повестке дня.

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявлял, что остановка "Северного потока-2" была одним из ответов Запада на военную операцию на Украине, а отказ от этого решения "стал бы победой Путина". Кроме того, вице-спикеру Бундестага напомнили, что мораторий на запуск трубопровода был одним из пунктов его собственной программы.

Однопартиец Кубики Штефан Томе счел возможный запуск «Северного потока — 2» «катастрофическим нарушением доверия к союзникам», которое «только сыграет на руку» президенту РФ Владимиру Путину.

Газопровод «Северный поток — 2» был готов к запуску уже в сентябре 2021 г., но в феврале 2022 г., после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), канцлер Германии Олаф Шольц приостановил сертификацию газопровода. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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