В Бундестаге призвали запустить «Северный поток — 2»

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль заявлял, что остановка "Северного потока-2" была одним из ответов Запада на военную операцию на Украине, а отказ от этого решения "стал бы победой Путина". Кроме того, вице-спикеру Бундестага напомнили, что мораторий на запуск трубопровода был одним из пунктов его собственной программы.