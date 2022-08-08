В Германии исключили запуск «Северного потока — 2» даже на фоне нехватки газа

В ФРГ посчитали, что эксплуатация этого газопровода будет означать, что России удалось преодолеть санкции. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что начало работы газопровода станет «поражением для Германии и Европы». Иного мнения придерживается глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст. По его словам, нет разницы, через какую трубу доставляется газ, поскольку «он и так и так остается российским».