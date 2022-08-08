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В Германии исключили запуск «Северного потока — 2» даже на фоне нехватки газа

Ведомости

Власти Германии исключили запуск «Северного потока — 2» для решения сложностей с газом в стране, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт. Об этом сообщил ТАСС.

Представитель кабмина заявил, что правительство исключает возможность использования газопровода в связи с нехваткой газа. «Ясно, что нас ждут сложные месяцы, что сокращение поставок газа из России в Германию для всех нас является вызовом», – сказал Хебештрайт. По словам представителя правительства, кабмин принял ряд мер, чтобы избежать сложностей, в том числе работает над строительством терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ).

Он добавил, что Германия продолжает поддерживать Украину и соблюдает все введенные в связи со спецоперацией санкции, о которых договорились страны Евросоюза и международное сообщество. «К тому же ясно, что запуск «Северного потока — 2» как трубопровода не разрешен и в настоящий момент не будет разрешен», – отметил Хебештрайт.

Газопровод «Северный поток — 2» был готов к запуску уже в сентябре 2021 г., но в феврале 2022 г., после признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), канцлер Германии Олаф Шольц приостановил сертификацию газопровода. 20 июля президент России Владимир Путин предложил запустить «Северный поток — 2», чтобы увеличить поставки российского газа в Европу.

В ФРГ посчитали, что эксплуатация этого газопровода будет означать, что России удалось преодолеть санкции. Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что начало работы газопровода станет «поражением для Германии и Европы». Иного мнения придерживается глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст. По его словам, нет разницы, через какую трубу доставляется газ, поскольку «он и так и так остается российским».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных