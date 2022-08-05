Власти Канады посчитали, что транзит газа через Украину не заменит «Северный поток»
Канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что транзит российского газа через Украину не сможет стать альтернативой «Северному потоку» для Германии. Слова политика приводит агентство Bloomberg.
Выступая перед законодателями в Оттаве, Уилкинсон отметил, что Германия не может полагаться на транзит газа через Украину в качестве замены «Северному потоку». По его словам, такая схема не осуществима из-за ограничений пропускной способности.
«Суть в том, что ожидаемый поток газа в Германию по трубопроводу, следующему из России через Украину, был бы значительно меньше того, который может идти по "Северному потоку"», — пояснил министр. Он добавил, что риски также связаны с военным конфликтом на территории Украины.
Таким образом Уилкинсон ответил на критику украинской стороны о передаче Германии турбины Siemens. По его словам, действия Канады лишь «разоблачили блеф» президента России Владимира Путина и не оставили для «Газпрома» предлогов, чтобы и дальше сокращать поставки газа по «Северному потоку».
Позже посол Украины в Канаде Юлия Ковалив опровергла заявление канадского министра о недостаточной мощности газопровода, который проходит через Украину. Ковалив заявила, что он поставляет больше газа в Европу, чем «Северный поток».
В середине июня «Газпром» сократил поставки по «Северному потоку» до 40%, поскольку немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В результате переговоров Канада согласилась отправить оборудование в ФРГ, а затем в Россию. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.
Уже 27 июля поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня. Это случилось из-за того, что «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая». В компании пояснили, что у оборудования закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта.
На заявления немецких властей о готовности турбины к отправке в Россию в «Газпроме» отметили, что не могут доставить оборудование из-за санкций ЕС, Канады и Великобритании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что компания ждет документов от западных стран, что турбина не подпадает под санкции.
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