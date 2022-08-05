Власти Канады посчитали, что транзит газа через Украину не заменит «Северный поток»

«Суть в том, что ожидаемый поток газа в Германию по трубопроводу, следующему из России через Украину, был бы значительно меньше того, который может идти по "Северному потоку"», — пояснил министр. Он добавил, что риски также связаны с военным конфликтом на территории Украины.