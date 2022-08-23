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США разместили в Польше 12 истребителей пятого поколения F-22 Raptor

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ВВС США разметили на территории Польши уже 12 истребителей пятого поколения F-22 Raptor для увеличения обороноспособности региона и усиления миссии НАТО, сообщает «Польское агентство печати».

«Прибытие самолетов F-22 на польскую базу означает, что наш союзник США очень серьезно относится к укреплению восточного фланга НАТО в соответствии с решениями саммита альянса в Мадриде. Это впервые позволит нам изучить технику и выполнить задачи вместе, а также быстрее адаптироваться к будущему принятию на вооружение более технически совершенных самолетов F-35», — сказал командир 32-й тактической авиабазы в городе Ласк полковник Петр Остроух во время брифинга.

Самолеты F-22 периодически появляются в европейском воздушном пространстве, в том числе для выполнения учебных полетов над Словакией, Эстонией и побережьем Балтийского моря, заявил полковник ВВС США Майкл Кендалл, добавив, что они также иногда достигают Германии и Южной Европы.

Миссия США в Польше заключается в обучении и тренировке союзников для усиления защиты европейских стран НАТО, также отметил Кендалл. Только на базе в Ласке сейчас дислоцируется порядка 300 американских военных.

F-22 Raptor — американский истребитель, который никогда не продавался ни в одну другую страну. Их было выпущено всего 180 штук. Их первоочередная задача — получение и удержание контроля над воздушным пространством противника.

4 августа США и Польша завершили переговоры по расширенному сотрудничеству в оборонной сфере (EDCA), призванные укрепить и углубить долгое сотрудничество двух стран в этой области. Согласно новому договору на территории Польши будут размещены еще 1000 американских военнослужащих. Сейчас в Польше на ротационной основе уже расквартированы американские войска численностью 4500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных