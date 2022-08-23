США разместили в Польше 12 истребителей пятого поколения F-22 Raptor

«Прибытие самолетов F-22 на польскую базу означает, что наш союзник США очень серьезно относится к укреплению восточного фланга НАТО в соответствии с решениями саммита альянса в Мадриде. Это впервые позволит нам изучить технику и выполнить задачи вместе, а также быстрее адаптироваться к будущему принятию на вооружение более технически совершенных самолетов F-35», — сказал командир 32-й тактической авиабазы в городе Ласк полковник Петр Остроух во время брифинга.