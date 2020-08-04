В Польше разместят 1000 дополнительных американских солдат

В Польше разместят 1000 дополнительных американских солдатНо их не выведут туда из Германии
США и Польша завершили переговоры по расширенному сотрудничеству в оборонной сфере (EDCA), призванные укрепить и углубить долгое сотрудничество двух стран в этой области. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Пентагона. Согласно новому договору на территории Польши будет размещена еще 1000 американских военнослужащих. Сейчас в Польше на ротационной основе уже расквартированы американские войска численностью 4500 человек. Как заявляет Пентагон, дополнительные войска отправляются в Польшу для поддержки находящихся там бронетанковых частей и бригады боевой авиации.
Как сообщает министерство обороны США, целями переговоров по EDCA являются «сдерживание России, усиление НАТО и ободрение наших союзников в условиях меняющейся стратегической расстановки сил в Европе». «Наше дальнейшее присутствие в Польше, на восточном фланге НАТО, улучшит нашу стратегическую и оперативную гибкость. Мы поздравляем обе стороны с этим шагом, важным как для американо-польских отношений, так и для коллективной трансатлантической безопасности», – говорится в заявлении.
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «РИА Новости», что увеличение американского воинского контингента в Польше носит политический характер. «Конечно же, это делается с целью, наверное, больше политической, чтобы обеспечить политическую поддержку Польше, чтобы они чувствовали заботу о них старшего брата – США. Это вынуждает нас обеспечить безопасность еще больше в этом направлении», – подчеркнул Швыткин.
По словам эксперта Российского совета по международным делам Александра Ермакова, Польша добивалась увеличения американского воинского контингента на своей территории с момента вступления в НАТО. «С тех пор они [поляки] стараются как можно больше укрепить свое партнерство с США. В том числе обещая финансовые вливания, обещая взять на себя расходы на инфраструктуру. Трампу это очень нравится, это соотносится с его пропагандистскими лозунгами о том, что союзники должны платить за присутствие американских войск», – пояснил эксперт. При этом, по мнению Ермакова, говорить о переводе войск США из Германии в Польшу не приходится. 1000 американских военнослужащих, которых расквартируют в Польше, будут в большинстве своем тыловиками, которые будут заниматься логистикой, инфраструктурой и вопросами интеграции с местными вооруженными силами. «Половина [германского] контингента возвращается в США, половина будет перебазирована по Европе, в первую очередь в Италию, в Черноморский регион, возможно, в Румынию. А в Польшу в большем объеме будут прибывать части по ротации. По американским воззрениям, это не нарушает основополагающего акта «Россия – НАТО», в котором последнее дало обещание не располагать значительные постоянные силы в бывших странах ОВД», – пояснил Ермаков.