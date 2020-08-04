В Польше разместят 1000 дополнительных американских солдат

По словам эксперта Российского совета по международным делам Александра Ермакова, Польша добивалась увеличения американского воинского контингента на своей территории с момента вступления в НАТО. «С тех пор они [поляки] стараются как можно больше укрепить свое партнерство с США. В том числе обещая финансовые вливания, обещая взять на себя расходы на инфраструктуру. Трампу это очень нравится, это соотносится с его пропагандистскими лозунгами о том, что союзники должны платить за присутствие американских войск», – пояснил эксперт. При этом, по мнению Ермакова, говорить о переводе войск США из Германии в Польшу не приходится. 1000 американских военнослужащих, которых расквартируют в Польше, будут в большинстве своем тыловиками, которые будут заниматься логистикой, инфраструктурой и вопросами интеграции с местными вооруженными силами. «Половина [германского] контингента возвращается в США, половина будет перебазирована по Европе, в первую очередь в Италию, в Черноморский регион, возможно, в Румынию. А в Польшу в большем объеме будут прибывать части по ротации. По американским воззрениям, это не нарушает основополагающего акта «Россия – НАТО», в котором последнее дало обещание не располагать значительные постоянные силы в бывших странах ОВД», – ­пояснил Ермаков.