Путин обсудил с Пашиняном обстановку в Карабахе
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщила пресс-служба Кремля.
«Подтверждена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г.», – говорится в сообщении.
В ходе разговора, состоявшегося по инициативе армянской стороны, лидеры двух стран обсудили роль российских миротворцев в регионе и дальнейшее развитие отношений между РФ и Арменией. В пресс-службе армянского премьера каких-либо других подробностей разговора не привели.
В последний раз Путин и Пашинян обсуждали ситуацию в Карабахе 8 августа. Этому предшествовали столкновения вооруженных сил Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) 3 августа в районе т. н. Лачинского коридора. Столкновения закончились занятием азербайджанскими войсками ряда высот, позволяющих осуществлять огневой контроль автотрассы Лачинского коридора. В Кремле тогда призвали стороны к сдержанности и соблюдению трехсторонних мирных соглашений.
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а НКР освободила ряд районов, которые перешли под контроль Азербайджана.
За соблюдением перемирия и безопасностью Лачинского коридора из Армении в Карабах до 2025 г. следят российские миротворцы.
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