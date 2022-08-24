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Министр обороны Украины заявил об опасности «синдрома усталости» Запада для Киева

Ведомости

Усталость Запада от спецоперации крайне опасна для Киева. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу CNN. 

Отвечая на вопрос, не заходит ли конфликт с Россией в тупик, министр отметил, что «худший сценарий» остался позади и теперь страна стоит на пороге «нового этапа» военных действий. При этом, по словам Резникова, Киев опасается усталости западных стран от конфликта.

«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз. Нам нужно работать с ней, общаться, взаимодействовать, спрашивать людей, чтобы не было этой усталости. Поскольку это очень, очень опасно для нас», — заявил Резников. 

В последнее время украинские власти все чаще делают заявления об усталости западных стран от военных действий на Украине. В июне президент Украины Владимир Зеленский допустил, что часть стран Запада ищет возможность смягчить санкции против России, поскольку их утомили последствия экономических ограничений. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также утверждал, что некоторые западные страны ждут падения Киева в надежде, что тогда «проблема исчезнет сама собой».

Как ранее отмечал в августе руководитель Ukraine Support Tracker (в рамках проекта фиксируется военная, финансовая и гуманитарная помощь Украине) Кристоф Требеш, шесть крупнейших стран Европы в июле не дали Украине двусторонних обещаний о предоставлении новой военной помощи. 

В то же время в Пентагоне звучат заявления, что США будут поставлять Украине оружие и технику столько, «сколько потребуется». Так, в начале августа США объявили о новом пакете военной помощи на сумму $1 млрд. А 19 августа президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине военной помощи в размере $775 млн. 

Накануне AP News сообщило, что Вашингтон планирует объявить об очередном пакете военной помощи Украине на $3 млрд, приуроченном ко дню независимости страны. Уточняется, что он будет направлен на укрепление оборонного потенциала Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных