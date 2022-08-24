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Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине

Ведомости

Президент США Джо Байден поздравил украинцев с Днем независимости и объявил о новом пакете помощи для Украины в размере $2,98 млрд. Об этом говорится в заявлении президента страны, которое опубликовал Белый дом. 

«В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о самом крупном на сегодняшний день транше помощи в сфере безопасности: примерно $2,98 млрд на вооружение и оборудование, которые будут предоставлены в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины», – заявил президент США.

Ожидается, что этот транш позволит Украине закупить системы ПВО, артиллерийские системы, различные боеприпасы, беспилотники и радары для обеспечения «долгосрочной самообороны».

Байден также подчеркнул важность данного праздника для жителей Украины и выразил надежду, что в «ближайшие десятилетия США и американцы украинского происхождения продолжат прославлять Украину как демократичное, независимое, суверенное и процветающее государство».  

В последний раз Байден подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере $775 млн 19 августа. Отмечалось, что средства направят на «оборонные изделия и услуги минобороны Украины, а также на военное образование и обучение».

Известно, что в этот пакет помощи вошли 1500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1000 ракетных комплексов Javelin. Также в Пентагоне пообещали в ближайшие 2-3 месяца передать Киеву передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS и барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных