Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине

«В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о самом крупном на сегодняшний день транше помощи в сфере безопасности: примерно $2,98 млрд на вооружение и оборудование, которые будут предоставлены в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины», – заявил президент США.