Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине
Президент США Джо Байден поздравил украинцев с Днем независимости и объявил о новом пакете помощи для Украины в размере $2,98 млрд. Об этом говорится в заявлении президента страны, которое опубликовал Белый дом.
«В рамках этого обязательства я с гордостью объявляю о самом крупном на сегодняшний день транше помощи в сфере безопасности: примерно $2,98 млрд на вооружение и оборудование, которые будут предоставлены в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины», – заявил президент США.
Ожидается, что этот транш позволит Украине закупить системы ПВО, артиллерийские системы, различные боеприпасы, беспилотники и радары для обеспечения «долгосрочной самообороны».
Байден также подчеркнул важность данного праздника для жителей Украины и выразил надежду, что в «ближайшие десятилетия США и американцы украинского происхождения продолжат прославлять Украину как демократичное, независимое, суверенное и процветающее государство».
В последний раз Байден подписал меморандум о выделении Украине очередного пакета военной помощи в размере $775 млн 19 августа. Отмечалось, что средства направят на «оборонные изделия и услуги минобороны Украины, а также на военное образование и обучение».
Известно, что в этот пакет помощи вошли 1500 противотанковых ракет Tow, противорадиолокационные ракеты HARM и 1000 ракетных комплексов Javelin. Также в Пентагоне пообещали в ближайшие 2-3 месяца передать Киеву передвижные зенитные ракетные комплексы NASAMS и барражирующие боеприпасы Phoenix Ghost.
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