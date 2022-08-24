Джонсон посетил Украину по случаю годовщины ее независимости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Киев по случаю празднования годовщины независимости Украины, а также объявил о новом пакете финансовой помощи, сообщает сайт правительства страны.
Джонсон заявил, что в новый пакет помощи Украине вошли 200 современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и боеприпасов на 54 млн фунтов стерлингов (почти $63,7 млн). Также премьер-министр Британии пообещал передать 850 запускаемых вручную микродронов Black Hornet, которые разработаны для использования в городах и деревнях.
Также президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Джонсоном трудности, с которыми страна столкнется в предстоящую зиму. Всего Великобритания предоставила Украине военную и финансовую помощь на сумму более 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,7 млрд) с момента начала спецоперации.
Ранее об очередном пакете помощи Украине объявил президент США Джо Байден. Новый пакет помощи стал крупнейшим из предоставленных после начала спецоперации, он составил $2,98 млрд. В США ожидают, что данный пакет позволит Украине закупить системы ПВО, артиллерийские системы, различные боеприпасы, беспилотники и радары для обеспечения «долгосрочной самообороны».
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