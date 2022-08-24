Джонсон посетил Украину по случаю годовщины ее независимости

Джонсон заявил, что в новый пакет помощи Украине вошли 200 современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и боеприпасов на 54 млн фунтов стерлингов (почти $63,7 млн). Также премьер-министр Британии пообещал передать 850 запускаемых вручную микродронов Black Hornet, которые разработаны для использования в городах и деревнях.