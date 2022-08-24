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Политика

Джонсон посетил Украину по случаю годовщины ее независимости

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прилетел в Киев по случаю празднования годовщины независимости Украины, а также объявил о новом пакете финансовой помощи, сообщает сайт правительства страны.

Джонсон заявил, что в новый пакет помощи Украине вошли 200 современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и боеприпасов на 54 млн фунтов стерлингов (почти $63,7 млн). Также премьер-министр Британии пообещал передать 850 запускаемых вручную микродронов Black Hornet, которые разработаны для использования в городах и деревнях.

Также президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Джонсоном трудности, с которыми страна столкнется в предстоящую зиму. Всего Великобритания предоставила Украине военную и финансовую помощь на сумму более 2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,7 млрд) с момента начала спецоперации.

Ранее об очередном пакете помощи Украине объявил президент США Джо Байден. Новый пакет помощи стал крупнейшим из предоставленных после начала спецоперации, он составил $2,98 млрд. В США ожидают, что данный пакет позволит Украине закупить системы ПВО, артиллерийские системы, различные боеприпасы, беспилотники и радары для обеспечения «долгосрочной самообороны».

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Ранее по теме: Байден объявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных