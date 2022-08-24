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Медведев: Россия не может примириться с размещением баз НАТО на Украине

Ведомости

Россия не может примириться с тем, что НАТО будет «расквартирована» на территории Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения полигона «Мулино» в Нижегородской области. Об этом пишет РИА «Новости».

На полигоне он ознакомился с подготовкой военных Западного военного округа в рамках летнего периода обучения и поговорил с военными. «Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины и безумные начальники – эти или следующие – для нас это не имеет значения, в конце концов, вопрос даже не сегодняшнего дня, примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым. Именно поэтому такое решение, для того, чтобы провести превентивную операцию, было принято», – заявил Медведев.

В марте президент России Владимир Путин рассказал, что решение о проведении спецоперации на Украине связано с реальной угрозой для России, возникшей из-за желания соседней страны вступить в НАТО и заявлений украинских властей о возможности приобрести ядерное оружие.

В 2014 г. Верховная рада приняла закон об отказе Украины от внеблокового статуса. Летом 2021 г. была принята новая стратегия внешнеполитической деятельности страны, одним из направлений которой стало продолжение курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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