Медведев: Россия не может примириться с размещением баз НАТО на Украине

На полигоне он ознакомился с подготовкой военных Западного военного округа в рамках летнего периода обучения и поговорил с военными. «Мы не можем примириться с тем, что Североатлантический альянс будет расквартирован на территории Украины и безумные начальники – эти или следующие – для нас это не имеет значения, в конце концов, вопрос даже не сегодняшнего дня, примут решение, например, атаковать нашу территорию, тот же самый Крым. Именно поэтому такое решение, для того, чтобы провести превентивную операцию, было принято», – заявил Медведев.