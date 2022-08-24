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Небензя продемонстрировал журналистам в ООН используемые Киевом мины «Лепесток»

Ведомости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя показал журналистам используемые Украиной против населения Донбасса противопехотные мины «Лепесток». Об этом сообщило «РИА Новости».

«Это мини-мина, вооруженные силы Украины разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках. Их очень тяжело обнаружить на местности», – сказал Небензя во время демонстрации. Он призвал осудить украинские власти за использование такого вооружения, поскольку нередко от мин погибают дети, принимая их за игрушки.

Как уточняет издание, ранее постпредство России в ООН распространило в Совете Безопасности организации письмо, рассказывающее об использовании киевскими властями таких мин против мирного населения Донбасса.

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 22 августа заявило о 48 пострадавших от «Лепестков», среди них двое детей. Один пострадавший скончался в больнице. Населенные пункты Донбасса практически ежедневно обстреливаются ракетами, оснащенными противопехотными минами.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская сторона придерживается тактики «выжженной земли», размещая огневые позиции в районах жилой застройки, школах и больницах. ВСУ, утверждает глава Минобороны, стремятся нанести наибольший урон гражданским лицам и инфраструктуре, обстреливая и сбрасывая мины «Лепесток» в населенные пункты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных