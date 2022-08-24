Небензя продемонстрировал журналистам в ООН используемые Киевом мины «Лепесток»
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя показал журналистам используемые Украиной против населения Донбасса противопехотные мины «Лепесток». Об этом сообщило «РИА Новости».
«Это мини-мина, вооруженные силы Украины разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках. Их очень тяжело обнаружить на местности», – сказал Небензя во время демонстрации. Он призвал осудить украинские власти за использование такого вооружения, поскольку нередко от мин погибают дети, принимая их за игрушки.
Как уточняет издание, ранее постпредство России в ООН распространило в Совете Безопасности организации письмо, рассказывающее об использовании киевскими властями таких мин против мирного населения Донбасса.
Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 22 августа заявило о 48 пострадавших от «Лепестков», среди них двое детей. Один пострадавший скончался в больнице. Населенные пункты Донбасса практически ежедневно обстреливаются ракетами, оснащенными противопехотными минами.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская сторона придерживается тактики «выжженной земли», размещая огневые позиции в районах жилой застройки, школах и больницах. ВСУ, утверждает глава Минобороны, стремятся нанести наибольший урон гражданским лицам и инфраструктуре, обстреливая и сбрасывая мины «Лепесток» в населенные пункты.