Небензя продемонстрировал журналистам в ООН используемые Киевом мины «Лепесток»

«Это мини-мина, вооруженные силы Украины разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках. Их очень тяжело обнаружить на местности», – сказал Небензя во время демонстрации. Он призвал осудить украинские власти за использование такого вооружения, поскольку нередко от мин погибают дети, принимая их за игрушки.