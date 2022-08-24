Шойгу назвал сознательным решением замедление темпов наступления на Украине
Замедление темпов наступления российских войск в ходе специальной военной операции на Украине носит осознанный характер и обусловлено стремлением избежать жертв среди мирных граждан. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран – участниц ШОС, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, поступившем в «Ведомости».
«В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», – сказал он.
Шойгу пояснил, что удары российские военные наносят высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ, в том числе пунктам управления, аэродромам, складам и объектам ВПК Украины.
В то же время украинская сторона, считает Шойгу, придерживается тактики «выжженной земли», размещая огневые позиции в районах жилой застройки, школах и больницах. ВСУ, утверждает глава Минобороны, стремятся нанести наибольший урон гражданским лицам и инфраструктуре, обстреливая и сбрасывая мины «Лепесток» в населенные пункты. Спецоперация идет по плану, а ее задачи будут выполнены, заключил Шойгу.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении ЛНР.
В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженным силам России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР.
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