Шойгу назвал сознательным решением замедление темпов наступления на Украине

В то же время украинская сторона, считает Шойгу, придерживается тактики «выжженной земли», размещая огневые позиции в районах жилой застройки, школах и больницах. ВСУ, утверждает глава Минобороны, стремятся нанести наибольший урон гражданским лицам и инфраструктуре, обстреливая и сбрасывая мины «Лепесток» в населенные пункты. Спецоперация идет по плану, а ее задачи будут выполнены, заключил Шойгу.