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Шойгу назвал сознательным решением замедление темпов наступления на Украине

Ведомости

Замедление темпов наступления российских войск в ходе специальной военной операции на Украине носит осознанный характер и обусловлено стремлением избежать жертв среди мирных граждан. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран – участниц ШОС, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны, поступившем в «Ведомости».

«В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно», – сказал он.

Шойгу пояснил, что удары российские военные наносят высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры ВСУ, в том числе пунктам управления, аэродромам, складам и объектам ВПК Украины.

В то же время украинская сторона, считает Шойгу, придерживается тактики «выжженной земли», размещая огневые позиции в районах жилой застройки, школах и больницах. ВСУ, утверждает глава Минобороны, стремятся нанести наибольший урон гражданским лицам и инфраструктуре, обстреливая и сбрасывая мины «Лепесток» в населенные пункты. Спецоперация идет по плану, а ее задачи будут выполнены, заключил Шойгу.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении ЛНР.

В начале августа глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что Вооруженным силам России совместно с подразделениями народной милиции ДНР и сил ЛНР удалось освободить примерно половину всей территории ДНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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