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AP: США объявят о выделении военной помощи Украине на $3 млрд

Ведомости

Вашингтон объявит об очередном пакете военной помощи Украине на $3 млрд, приуроченном ко дню независимости страны, сообщает AP News.

Как пояснили источники агентства, отличие нового пакета помощи от предыдущих в том, что он будет направлен на укрепление оборонного потенциала Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Предыдущие же поставки включали в себя вооружение, которое можно было отправить с военных складов Пентагона в кратчайшие сроки, и в котором остро нуждались ВСУ. Кроме того пакет продемонстрирует сохраняющуюся поддержку Киева Вашингтоном.

Дополнительные вооружения Киеву намерена поставить и Германия. Как отмечает Bloomberg, ФРГ предоставит Украине боеприпасы, средства защиты от беспилотников и бронированные ремонтно-эвакуационные машины на $500 млн.

24 августа на Украине отмечается день независимости. По данным госдепартамента США, в ближайшие дни российские военные якобы собираются «активизировать удары по гражданской инфраструктуре и правительственным учреждениям Украины». Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении ЛНР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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