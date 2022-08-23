AP: США объявят о выделении военной помощи Украине на $3 млрд

Как пояснили источники агентства, отличие нового пакета помощи от предыдущих в том, что он будет направлен на укрепление оборонного потенциала Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Предыдущие же поставки включали в себя вооружение, которое можно было отправить с военных складов Пентагона в кратчайшие сроки, и в котором остро нуждались ВСУ. Кроме того пакет продемонстрирует сохраняющуюся поддержку Киева Вашингтоном.