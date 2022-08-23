AP: США объявят о выделении военной помощи Украине на $3 млрд
Вашингтон объявит об очередном пакете военной помощи Украине на $3 млрд, приуроченном ко дню независимости страны, сообщает AP News.
Как пояснили источники агентства, отличие нового пакета помощи от предыдущих в том, что он будет направлен на укрепление оборонного потенциала Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Предыдущие же поставки включали в себя вооружение, которое можно было отправить с военных складов Пентагона в кратчайшие сроки, и в котором остро нуждались ВСУ. Кроме того пакет продемонстрирует сохраняющуюся поддержку Киева Вашингтоном.
Дополнительные вооружения Киеву намерена поставить и Германия. Как отмечает Bloomberg, ФРГ предоставит Украине боеприпасы, средства защиты от беспилотников и бронированные ремонтно-эвакуационные машины на $500 млн.
24 августа на Украине отмечается день независимости. По данным госдепартамента США, в ближайшие дни российские военные якобы собираются «активизировать удары по гражданской инфраструктуре и правительственным учреждениям Украины». Посольство США в Киеве призвало американских граждан покинуть Украину.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал денацификацию, демилитаризацию Украины и освобождение ЛНР и ДНР. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил об освобождении ЛНР.
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