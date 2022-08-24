Подозреваемая в убийстве Дугиной арендовала гараж в Москве по казахстанскому паспорту

22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, к убийству причастна гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г. рождения. После совершения убийства Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.