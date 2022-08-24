Подозреваемая в убийстве Дугиной арендовала гараж в Москве по казахстанскому паспорту
Подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной Наталья Вовк с помощью поддельного казахстанского паспорта на имя Юлии Зайко арендовала гараж в Москве, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источники.
«Наталья Вовк перед убийством арендовала гараж, расположенный недалеко от дома, где жила Дугина. Владельцу гаража Вовк предъявила поддельный казахстанский паспорт на имя Юлии Зайко», – цитирует агентство собеседника.
Журналистка Дарья Дугина, дочь общественного деятеля и идеолога «евразийства» Александра Дугина, погибла вечером 20 августа. Внедорожник ее отца Toyota Land Cruiser Prado, в котором журналистка возвращалась с фестиваля «Традиция», взорвался и загорелся на полном ходу около 21:00 в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского округа.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье погибшей, назвав совершенное преступление подлым и жестоким. Позже он подписал указ о награждении Дугиной орденом Мужества посмертно.
22 августа ФСБ России сообщила о раскрытии убийства, заявив, что за ним стояли украинские спецслужбы. В частности, уточняет ФСБ, к убийству причастна гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 г. рождения. После совершения убийства Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что виновным в гибели Дугиной «не может быть никакой пощады». Он выразил надежду, что ФСБ быстро завершит расследование преступления.
Украинские власти отрицают свою причастность к убийству журналистки. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не несет ответственности за гибель Дугиной.