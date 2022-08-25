Следствие запросило для Евгения Ройзмана запрет определенных действий
Следствие просит об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий по делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда города.
Материалы по избранию меры пресечения уже поступили в суд. «В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступили материалы по избранию меры пресечения в отношении Ройзмана Е. В. Рассмотрение назначено на 16:00 (14:00 мск) 25 августа 2022 года. Судья Мамонтова Оксана Александровна», – говорится в пресс-службе Свердловского областного суда.
Ройзман был задержан 24 августа на 48 часов по уголовному делу о дискредитации российской армии. Отмечалось, что в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Ранее Ройзмана трижды штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В марте Октябрьский суд Екатеринбурга признал его виновным и обязал выплатить два штрафа в размере 50 000 руб. каждый. 7 апреля Ройзман получил третий штраф на аналогичную сумму. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.
Впоследствии, в мае, он получил административное наказание в виде штрафа в размере 85 000 руб. по статье о неуважении к представителю власти в лице министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Поводом стал пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). В августе апелляция защиты также была отклонена судом.
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