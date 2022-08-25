Следствие запросило для Евгения Ройзмана запрет определенных действий

Впоследствии, в мае, он получил административное наказание в виде штрафа в размере 85 000 руб. по статье о неуважении к представителю власти в лице министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Поводом стал пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). В августе апелляция защиты также была отклонена судом.