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Следствие запросило для Евгения Ройзмана запрет определенных действий

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Следствие просит об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий по делу бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верх-Исетского районного суда города. 

Материалы по избранию меры пресечения уже поступили в суд. «В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступили материалы по избранию меры пресечения в отношении Ройзмана Е. В. Рассмотрение назначено на 16:00 (14:00 мск) 25 августа 2022 года. Судья Мамонтова Оксана Александровна», – говорится в пресс-службе Свердловского областного суда.

Ройзман был задержан 24 августа на 48 часов по уголовному делу о дискредитации российской армии. Отмечалось, что в отношении экс-мэра Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Ранее Ройзмана трижды штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В марте Октябрьский суд Екатеринбурга признал его виновным и обязал выплатить два штрафа в размере 50 000 руб. каждый. 7 апреля Ройзман получил третий штраф на аналогичную сумму. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.

Впоследствии, в мае, он получил административное наказание в виде штрафа в размере 85 000 руб. по статье о неуважении к представителю власти в лице министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Поводом стал пост в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ). В августе апелляция защиты также была отклонена судом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных