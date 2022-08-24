Евгения Ройзмана задержали на 48 часов по делу о дискредитации ВС РФ
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о дискредитации российской армии на 48 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Владислава Идамжапова.
«Да, все верно, [составлен протокол о задержании на 48 часов]», – заявил он.
Утром ТАСС со ссылкой на экстренные службы Свердловской области сообщил, что к экс-мэру Екатеринбурга пришли силовики и он был задержан по уголовному делу о дискредитации российской армии.
Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах также подтвердил, что на Ройзмана завели уголовное дело по ст. 280.3 УК РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы. По мнению самого Ройзмана, дело на него завели из-за его формулировок в отношении спецоперации России на Украине, передавало агентство.
Позднее в пресс-службе ГУ МВД по Москве, не уточняя имени задержанного, сообщили, что житель Екатеринбурга опубликовал в интернете ролик, «содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан». Самого Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий, сообщили «РИА Новости».
Ранее Ройзмана трижды штрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В марте Октябрьский суд Екатеринбурга признал его виновным и обязал выплатить два штрафа в размере 50 000 руб. каждый. 7 апреля Ройзман получил третий штраф на аналогичную сумму. Все апелляционные жалобы защиты были отклонены.
В мае он получил административное наказание в виде штрафа в размере 85 000 руб. Его признали виновным по статье о неуважении к представителю власти в лице министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Поводом стал пост в Instagram (заблокирован в России; принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). В августе апелляция защиты также была отклонена судом.
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