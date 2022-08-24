Евгения Ройзмана задержали на 48 часов по делу о дискредитации ВС РФ

В мае он получил административное наказание в виде штрафа в размере 85 000 руб. Его признали виновным по статье о неуважении к представителю власти в лице министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Поводом стал пост в Instagram (заблокирован в России; принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России). В августе апелляция защиты также была отклонена судом.