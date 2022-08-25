Великобритания заключила соглашение с Украиной о восстановлении инфраструктуры
Великобритания подписала с Украиной соглашение о предоставлении помощи в восстановлении инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.
«Великобритания подписала исторический пакт с Украиной, который обязывает обмениваться опытом в области инженерии и обещает новый пакет поддержки для помощи в восстановлении ее поврежденной военными действиями инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Ранее министр транспорта Великобритании Грант Шэппс провел видеоконференцию с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, в ходе которой стороны обсудили совместный план действий по восстановлению железнодорожной сети, дорог и мостов.
Отмечается, что в рамках подписанного соглашения Великобритания предоставит Украине помощь экспертов из британских частных компаний и предприятий в вопросах восстановления аэропортов, взлетно-посадочных полос и портов.
Также Шэппс более подробно рассказал о пакете помощи по восстановлению железных дорог на 10 млн фунтов стерлингов, о котором было объявлено еще на саммите стран G7. На эти средства планируется закупить оборудование для ремонта мостов и прокладки тоннелей, а также ручные инструменты и более 120 транспортных контейнеров для перевозки.
Как уточнили в пресс-службе британского правительства, на данный момент общая сумма помощи, выделенной Украине Великобританией, составляет почти 4 млрд фунтов стерлингов в виде многосторонних кредитных гарантий и более 100 млн фунтов двусторонней поддержки.
Накануне подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 54 млн фунтов стерлингов. В него вошли 200 современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), боеприпасы, а также 850 запускаемых вручную микродронов Black Hornet, которые разработаны для использования в городах и деревнях.
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