Великобритания заключила соглашение с Украиной о восстановлении инфраструктуры

Также Шэппс более подробно рассказал о пакете помощи по восстановлению железных дорог на 10 млн фунтов стерлингов, о котором было объявлено еще на саммите стран G7. На эти средства планируется закупить оборудование для ремонта мостов и прокладки тоннелей, а также ручные инструменты и более 120 транспортных контейнеров для перевозки.