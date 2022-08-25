Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева прекращения обстрелов ЗАЭС

Сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на собственные дипломатические источники сообщило, что миссия МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября. В этот период запланирована двухнедельная миссия для первой за 16 лет проверки безопасности станции – решение о ее проведении было принято еще до начала специальной военной операции на Украине. По данным Bloomberg, инспекторы получат более широкие полномочия, чем предполагалось ранее, и в составе миссии МАГАТЭ на АЭС прибудут представители органов безопасности и должностные лица, отвечающие за учет ядерных материалов на объекте, что позволит провести экспертизу обстрела станции.