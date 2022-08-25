Совет Госдумы призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева прекращения обстрелов ЗАЭС
Совет Госдумы призвал ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потребовать от Киева немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС, соответствующее сообщение появилось на сайте нижней палаты парламента.
«В своем заявлении Совет ГД осуждает продолжающиеся в течение последних нескольких недель обстрелы украинскими военными формированиями крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции и призывает ООН и МАГАТЭ потребовать от властей Украины немедленного прекращения обстрелов ЗАЭС», — сказано в сообщении.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также напомнил, что за последние сутки по району Запорожской АЭС вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили 7 раз. Ранее глава Запорожской военно-гражданской администрации (ВГА) Евгений Балицкий сообщил о 17 ударах непосредственно по территории ЗАЭС, передает агентство «РИА Новости».
Сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на собственные дипломатические источники сообщило, что миссия МАГАТЭ хочет посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября. В этот период запланирована двухнедельная миссия для первой за 16 лет проверки безопасности станции – решение о ее проведении было принято еще до начала специальной военной операции на Украине. По данным Bloomberg, инспекторы получат более широкие полномочия, чем предполагалось ранее, и в составе миссии МАГАТЭ на АЭС прибудут представители органов безопасности и должностные лица, отвечающие за учет ядерных материалов на объекте, что позволит провести экспертизу обстрела станции.
23 августа прошло срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации на ЗАЭС, в ходе которого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространенных Россией в Совете и Генассамблее ООН фотосвидетельствах обстрелов ЗАЭС со стороны Украины. Также он отметил, что с последней встречи Совбеза ООН ситуация на Запорожской АЭС значительно ухудшилась.
24 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН заявил, что российские военные должны покинуть территорию Запорожской АЭС, а контроль над станцией должен быть передан миссии МАГАТЭ.
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