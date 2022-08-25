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МАГАТЭ хочет до 5 сентября отправить миссию на Запорожскую АЭС

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов, осведомленных о визите. В этот период запланирована двухнедельная миссия для первой за 16 лет проверки безопасности станции – решение о ее проведении было принято до спецоперации.

По данным Bloomberg, инспекторы получат более широкие полномочия, чем предполагалось ранее, и в составе миссии МАГАТЭ на АЭС прибудут представители органов безопасности и должностные лица, отвечающие за учет ядерных материалов на объекте.

«Должностные лица МАГАТЭ изначально стремились получить доступ в Запорожье только для того, чтобы убедиться, что запасы обогащенного урана не пропали <...> Включение экспертов по безопасности позволит агентству потенциально провести экспертизу обстрела завода», – говорится в сообщении издания.

Директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу France 24 заявил, что организация до сих пор не получила доступа к Запорожской АЭС, но уже «близка к этому». Он выразил надежду, что миссия состоится в течение нескольких дней.

16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска Гросси. 23 августа директор МАГАТЭ заявил, что миссия может состояться в течение нескольких дней в случае успешных переговоров.

23 августа прошло срочное заседание Совбеза ООН из-за ситуации на ЗАЭС, в ходе которого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространенных Россией в Совете и Генассамблее ООН фотосвидетельствах обстрелов ЗАЭС со стороны Украины. Также он отметил, что с последней встречи Совбеза ООН ситуация на ЗАЭС значительно ухудшилась.

24 августа президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН заявил, что российские военные должны покинуть территорию Запорожской АЭС, а контроль над станцией должен быть передан миссии МАГАТЭ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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