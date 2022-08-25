МАГАТЭ хочет до 5 сентября отправить миссию на Запорожскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) хочет посетить Запорожскую АЭС до 5 сентября, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов, осведомленных о визите. В этот период запланирована двухнедельная миссия для первой за 16 лет проверки безопасности станции – решение о ее проведении было принято до спецоперации.