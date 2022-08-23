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Глава МАГАТЭ допустил отправку миссии на Запорожскую АЭС в течение нескольких дней

Ведомости

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС может состояться в течение нескольких дней в случае успешных переговоров, заявил директор агентства Рафаэль Гросси.

«Ожидается, что миссия состоится в течение следующих нескольких дней, если текущие переговоры увенчаются успехом», – сказал он.

Гросси добавил, что продолжает активные консультации с Россией и Украиной для того, чтобы миссия была отправлена как можно скорее. Присутствие МАГАТЭ на станции снизит риски серьезной ядерной аварии в Европе, добавил он.

Сегодня состоялись переговоры по ситуации вокруг ЗАЭС между главами МИД России и Франции Сергеем Лавровым и Катрин Колонна, в ходе которых российская сторона вновь выступила за скорейший визит миссии МАГАТЭ на станцию.

Ранее урегулирование ситуации вокруг ЗАЭС обсуждалось в ходе телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Путин, как сообщили в Кремле, заявил об угрозе возникновения масштабной катастрофы из-за систематических обстрелов ЗАЭС украинскими военными. 

16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщал тогда постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси.

11 августа российский МИД предупредил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских военных могут привести к катастрофическим последствиям, превосходящим по масштабам взрыв на станции в Чернобыле, и катастрофа может затронуть не только Россию и Украину, но и европейские страны.

Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине российские войска взяли станцию под контроль. Впоследствии Энергодар и АЭС неоднократно подвергались обстрелам украинских военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных