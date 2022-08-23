Лавров обсудил с главой МИД Франции отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Министры иностранных Франции и России Катрин Колонна и Сергей Лавров обсудили отправку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, в рамках беседы российская сторона согласилась с необходимостью скорейшего ее отправления. Об этом говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства.
«Министр заявила, что Франция поддерживает скорейшее развертывание миссии экспертов МАГАТЭ... она приняла к сведению принципиальное согласие России по этому вопросу, а также обязательство последней воздерживаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность этой миссии», – говорится в сообщении.
Ранее урегулирование ситуации вокруг Запорожской АЭС обсуждалось в ходе телефонного разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Путин, как сообщили в Кремле, заявил об угрозе возникновения масштабной катастрофы из-за систематических обстрелов ЗАЭС украинскими военными.
16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси.
11 августа российский МИД предупредил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских военных могут привести к катастрофическим последствиям, превосходящим по масштабам взрыв на станции в Чернобыле, и катастрофа может затронуть не только Россию и Украину, но и европейские страны.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине российские войска взяли станцию под контроль. Впоследствии Энергодар и АЭС неоднократно подвергались обстрелам украинских военных.
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