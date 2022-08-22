Совет Госдумы примет заявление к ООН по поводу угроз Запорожской АЭС

Совет Госдумы примет заявление к ООН по поводу угроз Запорожской АЭСЛидеры фракций обсудили со спикером Госдумы главную тему внеочередного совета нижней палаты
Совет Госдумы 25 августа примет заявление по поводу угрозы, которая возникла из-за обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщили лидеры думских фракций КПРФ Геннадий Зюганов, «Справедливой России» Сергей Миронов и ЛДПР Леонид Слуцкий по итогам встречи с председателем палаты Вячеславом Володиным. На совете с докладом выступят кроме Зюганова и Слуцкого председатель комитета по энергетике Павел Завальный и председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников.
Заявление совета будет обращено к ООН. По словам Зюганова, комитеты Госдумы должны будут провести консультации с профильными министерствами по этой теме. Володин, по словам лидера КПРФ, обсуждал эту тему с президентом. Зюганов напомнил, что проходил срочную службу во взводе радиационной и химической разведки в Советской армии, «поэтому, может быть, острее других» воспринимает эту тему. «Те, кто обстреливает ЗАЭС, должны осознавать, что это может быть авария планетарного масштаба – не украинского и даже не европейского», – сказал лидер КПРФ.
18 августа официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что 19 августа вооруженные силы Украины планируют «нанесение артиллерийских ударов» по территории контролируемой Россией атомной станции. Вину за это, по словам Конашенкова, Киев хочет возложить на Россию. Зюганов еще тогда выступил с предложением созвать совет Думы. Ситуация вокруг ЗАЭС в то же время обсуждалась президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове.
Заявление Госдумы по поводу ситуации на ЗАЭС необходимо для демонстрации единства и сплоченности, считает политолог Алексей Макаркин: «Вряд ли российская аргументация, исходящая от Госдумы, как-то будет учтена ООН, и депутаты это понимают. Скорее им важно показать западной аудитории сплоченность политического класса». Заявление на Охотном Ряду начали готовить как раз в тот момент, когда Россия запросила проведение 23 августа срочного заседания Совбеза ООН для обсуждения «угрозы международному миру и безопасности» из-за ЗАЭС, как сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Заседание Совбеза ООН по теме ЗАЭС уже проходило 11 августа. Тогда постпред России Василий Небензя заявил, что «атаки Киева на объекты ядерной инфраструктуры толкают мир на грань ядерной катастрофы, сопоставимой по масштабам с чернобыльской». Представители же западных стран заявили, что к эскалации привели действия России, которая начала специальную военную операцию на Украине.
Зеленский и Гутерриш обсуждали в том числе визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС. Здесь позиции Украины, генсека ООН и властей РФ сильно расходятся. Россия считает, что делегацию нужно везти через подконтрольную ей территорию, а Гутерриш и власти Украины полагают, что делегация может поехать из Киева. Россия вызывает инспекторов МАГАТЭ, а значит, какие-то доказательства обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ есть, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Украина же заинтересована в интернационализации конфликта, отмечает эксперт. Еще на его раннем этапе было мнение, что подобные ЗАЭС объекты надо поставить под международный контроль, отмечает Кортунов: например, призвать миротворцев, тем самым втянув другие страны в происходящие события.