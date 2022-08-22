Совет Госдумы примет заявление к ООН по поводу угроз Запорожской АЭС

Зеленский и Гутерриш обсуждали в том числе визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС. Здесь позиции Украины, генсека ООН и властей РФ сильно расходятся. Россия считает, что делегацию нужно везти через подконтрольную ей территорию, а Гутерриш и власти Украины полагают, что делегация может поехать из Киева. Россия вызывает инспекторов МАГАТЭ, а значит, какие-то доказательства обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ есть, говорит гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Украина же заинтересована в интернационализации конфликта, отмечает эксперт. Еще на его раннем этапе было мнение, что подобные ЗАЭС объекты надо поставить под международный контроль, отмечает Кортунов: например, призвать миротворцев, тем самым втянув другие страны в происходящие события.