Небензя: Россия представила Совбезу ООН фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС Украиной
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия распространила в Совете безопасности (СБ) и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины. Трансляция шла на YouTube-канале международной организации.
«Я хочу показать вам фото разрушений на территории ЗАЭС в результате обстрелов ВСУ. У нас целая подборка таких фотосвидетельств, мы распространили ее сегодня утром в качестве официальных документов Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН», — сказал он, продемонстрировав несколько снимков.
Небензя отметил, что с прошлого заседания СБ по ЗАЭС ситуация с ядерной безопасностью на станции сильно ухудшилась. Постпред еще раз подчеркнул, что Россия не использует объект в военных целях и не размещает на нем тяжелые вооружения.
Дипломат заявил, что Москва готова содействовать приезду миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. «Ожидаем, что миссия МАГАТЭ все же состоится в ближайшее время и специалисты Агентства смогут подтвердить реальную обстановку на станции», — добавил он.
Ранее российская сторона запросила срочное заседание СБ ООН по ситуации на ЗАЭС, которое состоялось 23 августа. Предыдущая сессия по запросу России прошла 11 августа. В ходе сессии постпред РФ при ООН Василий Небензя счел абсурдом обвинения в адрес российских военных в ударах по ЗАЭС. Он также заявил, что демилитаризация ЗАЭС сделает ее более уязвимой. При этом, по словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на встрече никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг станции.
Кроме того, ситуация вокруг ЗАЭС будет обсуждаться 24 августа на заседании, которое запросили западные государства.
16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска директора агентства Рафаэля Гросси. 23 августа Гросси заявил, что миссия может состояться в течение нескольких дней в случае успешных переговоров.
Запорожская АЭС находится на левом берегу Днепра вблизи города Энергодар. Спустя четыре дня после начала специальной военной операции на Украине российские войска взяли станцию под контроль. Впоследствии Энергодар и АЭС неоднократно подвергались обстрелам украинских военных.
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