Небензя: Россия представила Совбезу ООН фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС Украиной

Ранее российская сторона запросила срочное заседание СБ ООН по ситуации на ЗАЭС, которое состоялось 23 августа. Предыдущая сессия по запросу России прошла 11 августа. В ходе сессии постпред РФ при ООН Василий Небензя счел абсурдом обвинения в адрес российских военных в ударах по ЗАЭС. Он также заявил, что демилитаризация ЗАЭС сделает ее более уязвимой. При этом, по словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, на встрече никто не поддержал украинскую версию происходящего вокруг станции.