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Зеленский призвал передать контроль над Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ

Ведомости

Российские военные должны покинуть территорию Запорожской АЭС, контроль над станцией должен быть передан миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления по видеосвязи на заседании Совбеза ООН, передают «РИА Новости».

«Миссия МАГАТЭ должна взять постоянный контроль над ситуацией на атомной станции как можно скорее, и Россия должна без всяких условий прекратить ядерный шантаж и полностью уйти со станции», — заявил Зеленский.

Ранее сегодня гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев встретился в Стамбуле с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, обсудив «весь спектр вопросов» по поводу предстоящей миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Российская сторона вновь подтвердила необходимость скорейшего проведения такой миссии, а также готовность оказать всю необходимую поддержку.

16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Как сообщил постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, подготовка пока идет медленно из-за отпуска Гросси. 23 августа директор МАГАТЭ заявил, что миссия может состояться в течение нескольких дней в случае успешных переговоров.

23 августа по запросу российской стороны состоялось срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на ЗАЭС. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия распространила в Совете и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины. Небензя также отметил, что с прошлого заседания СБ по ЗАЭС ситуация с ядерной безопасностью на станции сильно ухудшилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных