Зеленский призвал передать контроль над Запорожской АЭС миссии МАГАТЭ

23 августа по запросу российской стороны состоялось срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на ЗАЭС. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия распространила в Совете и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины. Небензя также отметил, что с прошлого заседания СБ по ЗАЭС ситуация с ядерной безопасностью на станции сильно ухудшилась.