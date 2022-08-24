Росгвардия задержала двух сотрудничавших с украинскими военными работников ЗАЭС

«Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции. При проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции. Также задержан нарушитель пропускного режима — пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники», — сказано в сообщении. При этом подчеркивается, что действия задержанных были угрозой для безопасности станции.