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Росгвардия задержала двух сотрудничавших с украинскими военными работников ЗАЭС

Ведомости

Военнослужащие Росгвардии выявили двух работников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба ведомства. Уточняется, что они передавали украинским военным информацию о местонахождении личного состава и техники на территории станции.

«Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции. При проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции. Также задержан нарушитель пропускного режима — пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники», — сказано в сообщении. При этом подчеркивается, что действия задержанных были угрозой для безопасности станции. 

В Росгвардии напомнили, что Запорожская АЭС перешла под охрану ведомства 4 марта, с тех пор были задержаны 26 нарушителей пропускного режима. Также там подчеркнули, что сейчас станция работает в штатном режиме.

В ходе специальной военной операции Вооруженные силы России смогли взять под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы по Энергодару, окрестным селам и прилегающей к городу территории ЗАЭС. 

23 августа по запросу России состоялось срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на ЗАЭС. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия распространила в Совете и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины. Он также отметил, что с прошлого заседания СБ по ЗАЭС 11 августа ситуация с ядерной безопасностью на станции сильно ухудшилась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных