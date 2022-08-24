Росгвардия задержала двух сотрудничавших с украинскими военными работников ЗАЭС
Военнослужащие Росгвардии выявили двух работников Запорожской АЭС, которые сотрудничали с вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщила пресс-служба ведомства. Уточняется, что они передавали украинским военным информацию о местонахождении личного состава и техники на территории станции.
«Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции. При проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции. Также задержан нарушитель пропускного режима — пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники», — сказано в сообщении. При этом подчеркивается, что действия задержанных были угрозой для безопасности станции.
В Росгвардии напомнили, что Запорожская АЭС перешла под охрану ведомства 4 марта, с тех пор были задержаны 26 нарушителей пропускного режима. Также там подчеркнули, что сейчас станция работает в штатном режиме.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы России смогли взять под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы по Энергодару, окрестным селам и прилегающей к городу территории ЗАЭС.
23 августа по запросу России состоялось срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на ЗАЭС. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия распространила в Совете и Генассамблее ООН фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины. Он также отметил, что с прошлого заседания СБ по ЗАЭС 11 августа ситуация с ядерной безопасностью на станции сильно ухудшилась.
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